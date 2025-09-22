南韓9月出口現疲態 美關稅「提前出貨」效應消退

南韓9月首20日出口大幅下滑，凸顯出美國調高關稅衝擊出口，對高度仰賴貿易的南韓經濟帶來麻煩訊號。

根據南韓海關22日公布的數據，經調整工作天數差距的因素後，9月首20日出口金額比一年前下滑10.6%。

另外，經工作天調整後的8月全月數據則修正為年比成長6%。

在未經調整下，南韓9月首20天出口年比成長13.5%，整體進口增加9.9%，貿易順差為18.9億美元。其中，半導體出口成長27%，延續8月的30%增幅；汽車出口成長約15%。石化產品出口依然承受關稅與全球需求疲弱帶來的壓力。

最新數據顯示，在美國上月對南韓商品加徵15%的關稅後，出口商面臨艱困情勢。智慧手機和筆電依然在豁免範圍內，但美國總統川普已警告說，他可能會將關稅措施擴大至涵蓋半導體。

不過，南韓出口今年迄今表現持穩，部分原因是製造業者在8月關稅生效前加快出貨。這種「提前出貨」效應曾帶來短暫提振，但隨著這波提前出貨結束，出口領域正日益感受到較高關稅和全球需求放緩的拖累。

此外，持續的不確定性也影響市場信心，先前在美國喬治亞州一座興建中的電池工廠發生移民突襲行動，超過300名南韓工人被拘留，引發外交緊張。雖然這些勞工後來獲釋並送返回南韓，但這場移民掃蕩行動進一步讓首爾與華盛頓的貿易談判更添複雜因素。