南韓商品輸美關稅暴增 上季被課稅收增幅…比去年Q4飆升46倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，在美國總統川普的關稅政策下，南韓輸美產品第2季被課徵的關稅比去年第4季暴增超過46倍，為美國主要貿易夥伴最高。 美聯社
最新數據顯示，在美國總統川普關稅政策下，南韓輸美產品第2季被課徵的關稅比去年第4季暴增超過46倍，為美國主要貿易夥伴最高，台灣輸美產品遭課徵關稅則增加超過三倍，排名第六，在亞洲僅次於日韓，中國大陸輸美產品則是同期被課徵最多關稅的國家。

韓國商工會議所（KCCI）21日發布報告報告，南韓輸美產品第2季遭課徵的關稅總額為33億美元，在美國十大貿易夥伴中排名第六，卻比去年第4季、川普政府二度執政前，暴增了46.1倍，增幅最大，其次為加拿大的18.5倍、墨西哥的16.8倍、日本的7.2倍、德國的5.2倍及台灣的3.8倍。

南韓第2季被課徵最多關稅的產品為汽車和相關零件的19億美元，占對美關稅的57.5%，鋼鋁則占15.5%、機械15%，電子產品12%。

而且，南韓第2季的對美實質關稅稅率為10%，僅次於大陸的39.5%和日本的12.5%，排名第三，也分別高於台灣的2.6%、及愛爾蘭的0.8%。

第2季遭課徵最多關稅的美國主要貿易夥伴，則是中國大陸的259.3億美元，但只比去年第4季增長1.2倍，原因是美國在前總統拜登執政時期，就已對中國大陸的電動車、電池和晶片上等產品課徵高額關稅。之後依序為墨西哥的55.2美元、日本47.8億美元、德國35.7億美元、越南33.4億美元；台灣為12.4億美元。

在川普對全球進口產品普徵10%關稅，以及對汽車、鋼材等關鍵產品的個別關稅前，南韓因和美國簽有雙邊自由貿易協定（FTA），多數產品輸美都享有零關稅。

