與美重啟貿易談判有進展 印度商工部長22日訪華府

隨著美國和印度近期重啟貿易談判取得進展，印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）將於22日訪問華府，以加速雙方貿易談判。

路透社報導，印度官方今天在聲明中表示：「代表團計畫推進討論，以期儘早達成一項互惠互利的貿易協議。」

美國負責南亞及中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）率領的美國代表團，與印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）為首的印度貿易官員16日已在新德里展開磋商。

印度當局表示，16日與美方官員進行的貿易談判「正面」且「具前瞻性」。

目前尚不清楚印度是否會討論川普政府提高H1B簽證費用、減少向俄羅斯採購石油的要求，以及對美國企業開放印度農業和乳製品市場等多項議題。

川普政府19日發布行政命令，要求企業為每份H1B簽證每年支付10萬美元的費用，自20日午夜起生效。印度表示，此舉將衝擊其龐大的資訊科技服務產業。

川普上月簽署行政命令，自8月27日起對印度進口商品加徵25%懲罰性關稅，使整體關稅翻倍至50%，作為華府就俄羅斯入侵烏克蘭向莫斯科施壓行動之一。

在印度拒絕美方要求開放龐大的農業及乳製品市場後，原定8月25日至29日美國代表團訪問新德里計畫因談判陷入僵局而取消。

印度官方資料顯示，印度8月對美出口額，已從7月的80.1億美元，降至68.6億美元。出口商警告，一旦新關稅全面生效，衝擊將自9月開始全面顯現。