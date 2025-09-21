與美重啟貿易談判有進展 印度商工部長22日訪華府

中央社／ 新德里20日綜合外電報導

隨著美國和印度近期重啟貿易談判取得進展，印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）將於22日訪問華府，以加速雙方貿易談判。

路透社報導，印度官方今天在聲明中表示：「代表團計畫推進討論，以期儘早達成一項互惠互利的貿易協議。」

美國負責南亞及中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）率領的美國代表團，與印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）為首的印度貿易官員16日已在新德里展開磋商。

印度當局表示，16日與美方官員進行的貿易談判「正面」且「具前瞻性」。

目前尚不清楚印度是否會討論川普政府提高H1B簽證費用、減少向俄羅斯採購石油的要求，以及對美國企業開放印度農業和乳製品市場等多項議題。

川普政府19日發布行政命令，要求企業為每份H1B簽證每年支付10萬美元的費用，自20日午夜起生效。印度表示，此舉將衝擊其龐大的資訊科技服務產業。

川普上月簽署行政命令，自8月27日起對印度進口商品加徵25%懲罰性關稅，使整體關稅翻倍至50%，作為華府就俄羅斯入侵烏克蘭向莫斯科施壓行動之一。

在印度拒絕美方要求開放龐大的農業及乳製品市場後，原定8月25日至29日美國代表團訪問新德里計畫因談判陷入僵局而取消。

印度官方資料顯示，印度8月對美出口額，已從7月的80.1億美元，降至68.6億美元。出口商警告，一旦新關稅全面生效，衝擊將自9月開始全面顯現。

關稅 川普

延伸閱讀

川習通話未提台灣？劉復國：此次通話是要解決很具體的事

Fed降息了…但是否守住獨立性？ 哈佛經濟大師4點分析

大陸打贏一場硬仗？川習通話敲定TikTok協議 美中姿態一軟一硬

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

相關新聞

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

英媒9月19日報導，美國總統川普（Donald Trump）競選團隊有一位億萬富翁捐贈者利茲尤萊因（Liz Uihlein），她今年曾給員工發送電子郵件，內含一幅漫畫，描述川普和中國國家主席習近平打牌，其中美國總統聲稱...

美最高院拍板 川普關稅越權案11月5日開庭言詞辯論

美國聯邦最高法院十八日宣布，預定十一月五日開庭審理對總統川普廣泛開徵全球關稅的上訴案，當天會進行言詞辯論。

關稅籌碼？台灣承諾4年買百億美農產品 金額增25%

台灣農業部長陳駿季率領的台灣農產品訪問團，17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾四年內採購逾100億美元（約台幣...

川普將出手挑贏家！擬動用日本承諾的5,500億美元基金 重振製造業

川普政府正考慮動用美日貿易談判中取得的5,500億美元投資基金，大力推動重振美國製造業。如果計畫落實，川普政府將直接介入...

川普關稅越權案 最高法院訂11月5日開庭

美國最高法院周四宣布，將於11月5日開庭審理美國總統川普廣泛開徵全球關稅是否合法的上訴案，這將是川普最具爭議性行政擴權主...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。