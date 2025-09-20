金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

快訊

香港01／ 撰文：莊勁菲
圖為2017年川普與習近平在佛州海湖莊園見面。美聯社
圖為2017年川普與習近平在佛州海湖莊園見面。美聯社

英媒9月19日報導，美國總統川普（Donald Trump）競選團隊有一位億萬富翁捐贈者利茲尤萊因（Liz Uihlein），她今年曾給員工發送電子郵件，內含一幅漫畫，描述川普和中國國家主席習近平打牌，其中美國總統聲稱「我手裏有牌」，習近平回應「牌是中國製造的」，諷刺川普自以為在中美貿易談判佔上風。

據《衛報》報道，這封電郵似乎是尤萊因的行政助理在4月發送，漫畫有她的署名：「一切如常，利茲」（All – The usual. Liz）。

這篇諷刺漫畫意義重大，因為它出自川普和MAGA（讓美國再次偉大）運動陣營的重要政治盟友之手。

尤萊因和她的丈夫理查德（​​Richard Uihlein）共同創立了辦公用品公司Uline。據政治捐款追蹤機構OpenSecrets數據，尤萊因夫婦是總統選舉週期中第四大政治捐贈者，共向共和黨捐贈了1.43億美元（約11億港元）。

雖然很難評估川普關稅和其他貿易政策對這間辦公用品公司的具體影響。但消息人士透露，Uline從中國和世界其他地區進口了大量商品。

這並非尤萊因首次就貿易政策發表意見。2020年美國總統大選後，她在一封信中對新冠疫情對衝擊全球供應鏈表示惋惜，並寫道：「美國迫切需要一個連貫的、高度統一的貿易政策，如果我們做不到，這個世紀就屬於中國人了。」

尤萊因也並非唯一批評川普的金主。億萬富翁、美國家得寶（The Home Depot）聯合創辦人蘭格恩（Ken Langone）4月表示，當時的川普關稅數字過高，且實施得太快。

文章授權轉載自《香港01》

