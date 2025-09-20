川普莫迪通話後　傳印度商業部長近期赴美貿易談判

中央社／ 新德里19日綜合外電報導

印度ET Now新聞頻道引用印度新聞信託社（PTI）消息報導，印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）預計近期前往美國進行貿易談判。此時印度與美國正努力化解雙邊緊張關係。

ET Now並未披露戈雅前往美國的具體日期。

印度商業與工業部在非辦公時間未立即回覆路透社的置評請求。

美國總統川普上個月大幅提高對印度進口關稅後，雙方16日進行了一場印度形容為「積極」且「具前瞻性」的貿易會談，川普當天也與印度總理莫迪（Narendra Modi）通了電話，讓外界對突破僵局燃起希望。

川普8月27日將印度進口關稅提高一倍，最高達50%，因印度持續購買俄羅斯石油。此舉是華府擴大對莫斯科施壓、因應俄羅斯入侵烏克蘭的部分行動。

