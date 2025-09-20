川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

根據白宮聲明及中國大陸官媒報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平於美東時間十九日上午八時（台灣時間當晚八時）開始通話。新華社報導，習近平強調，中美關係十分重要，美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

川普在川習通話後於自創社群媒體真實社群寫道，剛與習近平進行卓有成效的通話，在許多非常重要的議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性，和TikTok協議的批准。

「習將在適當時機訪美」

川普還說，兩人還商定將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議會面，「我將在明年初訪中，習主席也將在適當時機訪美」，「雙方都期待在ＡＰＥＣ領袖會議再次會面！」

根據美中的TikTok相關框架協議，將影音平台在美國的控制及營運權，從中國母公司字節跳動移交給一個由幾個美國投資人組成的聯合集團，字節跳動保留的TikToK美國版持股將不超過兩成。

至於新華社昨晚十一時發出的報導中，尚無川習通話中關於台灣議題的表述。這次通話比原本預定時間提早一小時，也是川習自六月以來首次對話。

習近平表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

美媒稱川普拒批對台軍售

川習此次通話前，華盛頓郵報十八日引述五位知情人士獨家報導，由於川普試圖談判美中貿易協議及可能的「川習會」，因此今年夏天不願批准逾四億美元（約台幣一二一點二億元）的對台軍援。

雖然這些匿名人士指稱，川普的這項決定仍可能被推翻，但仍代表美國對台政策的一個急速和徹底轉變。白宮則聲明，對台軍援的決定尚未拍板定案。

華盛頓郵報引述兩位知情人士說，今年夏天未批准的對台軍售包裹比過去幾輪的對台軍援殺傷力更大，包括彈藥和自主無人機。不過，一位美國國會幕僚本周指出，川普政府已非正式通知國會，可能對台軍售五億美元（約台幣一五一點九億元）。

四位知情人士表示，八月在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的美台國防官員會議中，雙方達成一項龐大的對台軍售協議。台灣計畫透過正在立法院審議追加國防預算案，支付最新軍購案，總額可能達幾十億美元。該協議幾乎全由不對稱裝備構成，像無人機和用於監測台灣海岸線的感測器，但美需好幾年才能交付這些新裝備。