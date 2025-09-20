聽新聞
美最高院拍板 川普關稅越權案11月5日開庭言詞辯論

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國聯邦最高法院十八日宣布，預定十一月五日開庭審理對總統川普廣泛開徵全球關稅的上訴案，當天會進行言詞辯論。

這重大考驗川普一月回任以來一項最具爭議性的擴大行政權作為，攸關他第二任的經貿政策核心。美國聯邦上訴法院八月廿九日裁定，川普引用一九七七年國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅不合法。

最高院九日決定受理本案。此前下級法院裁定，川普援引ＩＥＥＰＡ實施的大部分關稅均屬越權行為。該裁定源於美國中小企業和十二州，即亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥、紐約、奧勒岡及佛蒙特州提出的訴訟挑戰，這些州的州長大多為民主黨籍。

但最高院審理期間，川普已實施的關稅措施依然有效，他二日明言將爭取快速裁決，並「提醒」若關稅政策被推翻，美國恐淪為第三世界國家。最高院也同意審理由知名的美國教育資源公司Learning Resources所提關稅挑戰案。

高關稅是川普一月回任後掀起全球關稅及貿易戰的其中一環，不僅因此疏遠美國貿易夥伴、加劇全球金融市場波動，更助長全球經濟不確定性。他將關稅當作關鍵的外交政策工具，藉此迫使外國重談與美國的貿易協議，並從中取得外國讓步，對其他國家施加政治壓力。

ＩＥＥＰＡ原本是讓美國總統在國家處於緊急狀態下，面對異常的特殊威脅時有權因應，但在美國歷史上主要用於對敵國實施制裁或凍結資產，川普之前的美國總統從未利用該法用於對外國輸美商品課徵關稅。

