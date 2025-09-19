邢予青：全球價值鏈是擊敗川普關稅戰的迴旋鏢

中國在這波美中關稅戰中一直採取強硬反擊態度，日本國立政策研究大學院大學經濟學教授邢予青分析，中國製造已經與美國公司緊密鑲嵌，中美透過全球價值鏈形成命運共同體，成為擊敗川普關稅戰的迴旋鏢。

邢予青今日在上海交通大學針對「全球價值鏈視角下的中美貿易戰」發表演講，以全球價值鏈角度切入，說明中國在應對美中關稅戰時，為何採取強硬態度反擊。

邢予青首先說明川普政府向全球發起關稅戰的原因，並且向台下聽眾提問：「iPhone應不應該算美國對中國的出口？」隨後解答，iPhone在中國的銷售額不會計算在美國的貿易統計中，因為全部都是從富士康出廠。

邢予青隨後又舉輝達（NVIDIA）為例，由於輝達的人工智慧（AI）晶片都由台積電在台灣生產，對美國出口不但沒有貢獻，美國企業需要AI晶片時反而需要從台灣進口，「當英偉達（輝達）的芯片（晶片）賣得越多，美國的貿易赤字越大。」

邢予青表示，如今美國的跨國公司已經變成「無工廠製造商」，他們賺取品牌、技術、設計、軟體、銷售網絡等無形資產，而「中國製造」是他們正常運作的必要工具。中國製造已經嵌入美國企業的全球價值鏈，而這也是中國在關稅議題上對美國強硬的原因，「中美實際上通過全球價值鏈變成了命運共同體」。

他指出，中國一年往美國出口上千億美元，大約有60%是美國公司的產品，「中國的產品是服務於美國公司的」，中國出口到美國的產品，是應美國公司要求所生產，產品的所有權及販售權利也是屬於美國公司，因此關稅是由美國公司繳交，這也導致對等關稅公布後，蘋果等美國公司的股價應聲下跌。

邢予青說，「全球價值鏈是擊敗川普關稅戰的迴旋鏢」，因為企業不可能不賣產品，否則股價將受創。雖然企業可以從越南、印度等國家進口，但那些國家也無法在短期之內達到足夠的產能。

而對於川普推動製造業重回美國，邢予青不抱持樂觀態度，反問「這是美國人想要的工作嗎？」他表示，在2010年就曾主張iPhone應該回到美國生產，時至今日依然沒有實現。

除了美國勞力成本高昂之外，邢予青認為勞動態度也是關鍵。他舉例，富士康工廠可以半夜12時叫工人起來加班，給一杯茶、兩塊餅乾作為補償，「美國人可以嗎？」他建議美國政策決策者應該去參觀中國工廠，看中國勞動強度與工資，美國勞工是否願意接受。

然而，邢予青也指出，在經歷過2018年中美貿易戰與2020年的COVID-19疫情後，「重構全球價值鏈和供應鏈」已成為世界共識，價值鏈的韌性和安全性將比效率更重要，未來「去中國化」的趨勢難以阻擋，甚至已經發生。從數據來看，美國電腦與智慧型手機的來源地，近幾年已逐漸從中國轉移至越南與印度。

但他也表示，價值鏈的重構大約需要20年，短期無法改變。因此在中美博弈中，「中國的稀土現在很有效」。

邢予青建議中國應對去中國化的方式，第一是企業「出海」，第二是與爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），在日本、加拿大與墨西哥都因關稅對美國有所不滿之際，聯手形成沒有美國的貿易體系。