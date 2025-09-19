川普將出手挑贏家！擬動用日本承諾的5,500億美元基金 重振製造業

川普政府正考慮動用美日貿易談判中取得的5,500億美元投資基金，大力推動重振美國製造業。如果計畫落實，川普政府將直接介入並主導關鍵產業的重塑。然而，企業界對政府干預有疑慮、日方對資金運用存在歧見，加上未來政府更迭可能影響政策延續性，均為計畫成敗投下變數。

華爾街日報披露，這筆基金將重點投資半導體、製藥、能源、關鍵礦產、造船及量子運算等領域。符合條件的項目不僅可獲注資，還享有加速監管審查、租用聯邦土地和水域等優惠待遇，形同由政府挑選贏家。

該計畫源自川普與日本簽訂的備忘錄。目前，美日備忘錄設立委員會，由美國商務部長盧特尼克主持，向川普推薦投資項目。項目成本美日各承擔50%，但美方可獲投資收益的90%。如果日方拒絕出資，川普可提高關稅反制。白宮說，日本的5,500億美元投資基金「將是推動美國下一個黃金時代」的關鍵。

盧特尼克發豪語，貿易協議將帶來前所未見的建廠規模。部分資金也可能用於支持大學研發專利，收益將與美國納稅人對半分。

但企業對向政府借款抱持謹慎態度，更希望透過簡化監管來推動投資。川普與盧特尼克私下討論過的項目包括燃氣渦輪機、仿製藥工廠及新核電站管道建設等等，計劃細節仍在調整中，實施可能需數年甚至數十年。

部分共和黨議員對政府干預私企持保留態度，傳出將向川普建議，將資金引至美國農業部旗下的全資政府機構商品信貸公司（CCC），用於農業支援。