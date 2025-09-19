川普關稅越權案 最高法院訂11月5日開庭

美國最高法院周四宣布，將於11月5日開庭審理美國總統川普廣泛開徵全球關稅是否合法的上訴案，這將是川普最具爭議性行政擴權主張之一的重大考驗，將關係到他的經濟與貿易政策核心。

最高法院於9月9日決定受理這起案件。先前，下級法院裁定，川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的大部分關稅都是越權行為。該裁決源自小型企業及12個州（亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥、紐約、奧勒岡和佛蒙特等州，大多由民主黨執政）提出的訴訟挑戰。最高法院審理上訴期間，川普關稅措施仍持續有效。

最高法院也同意審理由家族經營玩具公司Learning Resources獨立提出的關稅挑戰案。

關稅是川普今年1月重返白宮後掀起全球貿易戰的其中一部分，這場貿易戰不僅疏遠貿易夥伴、加劇金融市場波動，更助長了全球經濟的不確定性。川普將關稅作為關鍵外交政策工具，藉此重新協商貿易協議、獲取讓步，並對其他國家施加政治壓力。

IEEPA原本是讓總統在國家緊急狀態下、面對「異常特殊威脅」時有權因應，但在歷史上主要用於對敵國實施制裁或凍結資產，該法律在川普之前從未被用於徵收關稅。