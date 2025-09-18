美國可能放寬對印關稅？印度首席經濟顧問：我個人有信心

快訊

中央社／ 孟買18日綜合外電報導
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭今天表示，美國可能很快取消對印度商品徵收的懲罰性進口關稅，並將對等關稅從現行的25%下調至10%至15%。路透
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭今天表示，美國可能很快取消對印度商品徵收的懲罰性進口關稅，並將對等關稅從現行的25%下調至10%至15%。

納格斯瓦蘭（V. Anantha Nageswaran）在加爾各答（Kolkata）的一場活動上說：「我個人有信心，在未來幾個月內，或許更早，我們將至少能看到額外25%懲罰性關稅的解決方案。」

他並說：「25%的對等關稅也可能會降至我們先前預期的大約10%至15%水準。」

根據印度政府，印度與美國16日舉行了「正面」且「具前瞻性」的貿易談判，讓外界對突破充滿期待。此前，美國總統川普因印度購買俄羅斯石油而對其施加懲罰性關稅。

川普自8月27日起對印度加徵25%懲罰性關稅，使總體關稅翻倍至50%，作為對俄羅斯入侵烏克蘭加大施壓的一環。

川普與印度總理莫迪（Narendra Modi）於16日通電話，川普表示，他感謝莫迪協助推動結束俄烏戰爭。雙方並未透露任何具體協議細節，但這通電話被視為美印關係出現進一步緩和的跡象。近幾個月來，美印關係因貿易摩擦而緊張，甚至引發對雙方未來合作前景的質疑，即便雙方在中國議題上擁有共同關切。

川普上週在談話中語氣轉趨緩和，並樂觀聲稱雙方有望敲定一項貿易協議。

受到有關貿易緊張局勢可能緩解的評論激勵，印度股市進一步上漲，Nifty 50指數觸及一週新高，並創下自7月9日以來的最高點。

關稅 川普 印度 美國 美印 關係 俄烏戰爭

