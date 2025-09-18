美西港口進口潮提前落幕 零售商在關稅變數前已完成備貨

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
7月已是美西港口今年進口量的最高峰。路透
7月已是美西港口今年進口量的最高峰。路透

美國最繁忙港口因關稅效應帶動的進口熱潮已告一段落。洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）表示，美國零售商今年提早至少一個月完成為購物旺季備貨的進口，以降低因美國總統川普不斷變動的關稅政策所帶來的成本壓力。

塞羅卡說：「大部分年終假日貨品已經抵達，並正透過全國供應鏈系統配送。」「我們已經看到高峰中的高峰了。時機大概是6月底到7月、8月。」

他表示，往年在耶誕節前由零售業帶動的進口高峰潮，今年已提前出現。

零售商占洛杉磯港貨運量約一半。洛杉磯港7月處理20呎標準貨櫃（TEU）共計1,019,837個，創下117年來單月新高。8月則為958,355個TEU，較去年同期微幅下滑0.2%。

塞羅卡預料，進口量到今年底將逐步放緩。他估計，9月進口量大約為85萬個TEU，比去年同期少約10%。

洛杉磯港和長灘港今年初進口強旺，零售商搶在關稅可能開徵前備貨，但在美國一度對大陸關稅調高至135%後，5月進口量大幅下滑。

隨後川普政府調降對大陸關稅，加上零售商和製造商趕在8月初對其他國家新關稅生效前搶運，今夏進口量又強勁回升。

如今進口商再度收手，原因是關稅充滿變數、貿易政策多變，以及對消費支出的疑慮。

預測人士指出，各項趨勢顯示2025年假日銷售恐怕平淡無奇。

代表沃爾瑪、Target在內的全美零售聯合會本月表示，隨著美國關稅上升，預期全年貨櫃進口量將持續下滑。

不過，美國上周公布8月零售銷售增幅超出預期，連續三個月成長。PwC本月公布的調查則顯示，美國消費者今年假日支出將出現疫情以來最大降幅，主要因Z世代在經濟不確定性下縮手。

