川普：半導體、藥品關稅 可能高於25％

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
川普正援引1962年「貿易擴張法」第232條款，對半導體、藥品施加產業關稅。 （路透）
川普正援引1962年「貿易擴張法」第232條款，對半導體、藥品施加產業關稅。 （路透）

美國總統川普十六日說，美國政府對半導體藥品徵收的關稅稅率，可能高於對輸美汽車的百分之廿五稅率，指晶片製造商與藥商的「利潤空間更大」。

韓聯社十六日報導，川普赴英國國是訪問前接受媒體提問，有記者提到美方「妥協」，將南韓、日本和歐盟的汽車關稅稅率降至百分之十五，可能衝擊美國汽車製造商。川普回應說，他根本沒妥協，反問「我哪裡妥協？」

川普還說，日韓和歐盟原本沒付關稅，現在得付百分之十五，而且部分其他商品關稅稅率可能更高，「比如晶片可能要付更多，藥品可能要付更多」，因為兩者利潤空間較大。

川普並重申關稅重要性，表示若能在美國聯邦最高法院審理對等關稅合法性的案件勝出，就此敲定關稅，美國將遠比其他各國更富有，也將能在「我們想要時」提供他國更多幫助。

美國聯邦巡迴上訴法院在八月底，同意下級法院國際貿易法院五月裁定，認定川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵對等關稅不合法；川普政府其後上訴最高法院。川普正援引一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款，對半導體、藥品施加產業關稅。

川普 藥品 關稅 歐盟 美方 稅率 晶片 半導體 最高法院 上訴法院

美國總統川普十六日說，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於對輸美汽車的百分之廿五稅率，指晶片製造商與藥商的「利潤空間更大」。

