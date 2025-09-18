美國、印度貿易談判 「正面」的會晤

美國與印度16日在印度新德里舉行新一輪貿易談判，雙方都說協商是「正面」的，目前正努力為雙邊關係緊張局勢降溫。美國總統川普上月對印度加徵高達50%的關稅，以致兩國關係瞬間降到冰點。不過近一周來雙方領導人多次釋出和解訊息，重申將持續透過對話推動貿易議題。

印度政府在協商會議後發表聲明指出，雙方同意「加強努力」，希望能夠達成貿易協議。這一輪為期一天的討論是「正面且具有前瞻性」，涵蓋了貿易協議的多個層面。

美國駐新德里大使館發出的新聞稿也說，美國助理貿易代表林奇與印度首席談判代表阿加渥，進行了一場「正面的會晤」，雙方討論了雙邊貿易談判的下一步行動。

在美印持續進行貿易談判同時，17日適逢印度總理莫迪生日，川普發文向他致賀，並肯定他對結束俄烏戰爭所作努力。川普在自家社群網站Truth Social發文，感謝莫迪支持結束俄烏戰爭行動，兩人有「很棒的」通話，同時讚揚莫迪的領導能力。

莫迪則在X平台回應，感謝川普致意，並表示決心深化美印關係，也支持川普尋求透過外交途徑和平解決俄烏衝突的行動。

彭博新聞指出，美印此次貿易會談，目標在於解決雙方之間的分歧，會有分歧是因為川普對印度祭出亞洲最高關稅，理由是印度設有貿易壁壘，並持續購買俄羅斯石油。

另外，一支由美國國防官員與波音公司高層組成的團隊，本周也將訪問印度，這支隊伍要談判內容包括金額約40億美元的海軍偵察機銷售案。

美印雙方原本承諾在今年秋季前完成雙邊貿易協議，但雙方立場日益強硬，川普又針對印度與俄羅斯的關係施加壓力，談判最終破裂。

目前尚不清楚雙方將如何解決印度購買俄羅斯石油的問題。川普認為，印度的購油行為正在為俄羅斯總統普丁發動的烏克蘭戰爭提供資金。川普前不久還建議，G7應提高對中國和印度的關稅，因為這兩國是俄羅斯石油的最大買家。

川普已表示，未來幾周內他將會與印度總理莫迪通話。然而莫迪政府官員多次強調，只要財務上可行，印度將繼續購買俄羅斯石油。

前印度貿易官員、貿易議題專家達斯認為，美印雙方願意重啟談判雖然是個正面訊號，但是，要在美國的訴求與印度的核心關切之間找到交集，將非常困難。