美墨加協定明年重議 今起徵詢公眾意見

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美加墨2020年協議中明定必須定期檢討，加拿大和墨西哥原本希望2026年的例行審查僅屬程序性質，但官員擔心川普可能藉機退出協議。
美國和墨西哥周二宣布，美國、加拿大和墨西哥將在周三開始徵詢公眾意見，為明年重議美墨加協定（USMCA）預做準備。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，將在今年以底前完成對過去五年貿易協定成果的評估，以便為2026年協商延續USMCA做準備。他在社群平台X發布的影片中說，有關徵詢公眾意見的細則，將於周三刊登在墨西哥政府官方公報上。美國貿易代表署（USTR）也在官方公告中發布同樣訊息，並徵求公眾意見。

川普已對加、墨兩國鋼鋁產品課徵50%關稅，並對部分汽車和汽車零件額外加徵25%關稅，重創汽車產業。

華府同時對未達USMCA規範的墨國進口產品一律課徵25%關稅，對加國同類產品則課徵更高35%的關稅。

加國總理卡尼將於周四飛往墨西哥，與墨國總統薛恩鮑姆會晤，重審USMCA預料將是雙方首要議題。

卡尼周二在新聞稿中表示：「在全球局勢不斷變動之際，我們專注於提升在貿易、商務、安全和能源領域的合作關係。」

2020年協議中明定必須定期檢討，加拿大和墨西哥原本希望2026年的例行審查僅屬程序性質，但官員擔心川普可能藉機退出協議。

墨西哥將面臨美國和加拿大施壓，要求對北京採取更強硬的貿易立場。薛恩鮑姆政府顯然在談判前即搶先布局，上周對汽車在內的大陸貨品加徵最高50%的關稅。

