美國和印度重啟貿易談判 雙方均正面看待這次會談

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度與美國16日在新德里重啟貿易談判。路透
美國與印度周二（16日）在印度新德里舉行新一輪貿易談判，雙方都說協商是「正面」的，目前正努力解決雙邊關係的緊張，這些緊張關係源自美國總統川普上月對印度加徵了高達50%的關稅

印度政府在協商會議後發表聲明指出，雙方同意「加強努力」，希望能夠達成貿易協議。這一輪為期一天的討論是「正面且具有前瞻性」，涵蓋了貿易協議的多個層面。

美國駐新德里大使館發出的新聞稿也說，美國助理貿易代表林奇（Brendan Lynch） 與印度首席談判代表阿加渥（Rajesh Agarwal）進行了一場「正面的會晤」，雙方討論了雙邊貿易談判的下一步行動。

彭博新聞指出，美印此次貿易會談旨在解決雙方之間的分歧，會有分歧是因為川普對印度祭出亞洲最高關稅，理由是印度設有貿易壁壘，並持續購買俄羅斯石油。

另外，一支由美國國防官員與波音公司高層組成的團隊，本周也將訪問印度，這支隊伍要談判內容包括金額約40億美元的海軍偵察機銷售案。

美印雙方原本承諾在今年秋季前完成雙邊貿易協議，但雙方立場日益強硬，川普又針對印度與俄羅斯的關係施加壓力，談判最終破裂。

目前尚不清楚雙方將如何解決印度購買俄羅斯石油的問題。川普認為，印度的購油行為正在為俄羅斯總統普丁發動的烏克蘭戰爭提供資金。川普前不久還建議七大工業國（G7）應提高對中國和印度的關稅，因為這兩國是俄羅斯石油的最大買家。

川普已表示，未來幾周內他將會與印度總理莫迪通話。然而莫迪政府官員多次強調，只要財務上可行，印度將繼續購買俄羅斯石油。

前印度貿易官員、貿易議題專家達斯認為，美印雙方願意重啟談判雖然是個正面訊號，但是，要在美國的訴求與印度的核心關切之間找到交集，將非常困難。

