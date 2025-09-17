快訊

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

熱帶低壓上午8時生成 若成颱將強度高且風場廣大 這2天最接近台灣

川普製藥關稅威脅迫近 葛蘭素史克大手筆宣布 在美投資300億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周二宣布，未來五年將向美國投資300億美元。路透
英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周二宣布，未來五年將向美國投資300億美元。路透

總部位倫敦的英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周二宣布，將於未來五年向美國投資300億美元。此時正值美國總統川普抵達英國展開備受矚目的第二次國事訪問。先前川普威脅要對進口藥品課徵關稅，而GSK去年半數營收來自美國市場。

根據路透報導，葛蘭素史克這項投資計畫，包括投入12億美元於賓州費城郊區興建一座生物製劑工廠，生產呼吸系統疾病與癌症的新藥，預計2026年動工。該公司還將對現有的五處美國廠進行AI與先進數位技術升級。

葛蘭素史克預估，五年內，美國將成為該公司全球範圍內最重要的研發與臨床試驗基地。無論是研究數量、試驗據點，還是參與的受試者人數，都將居其全球布局首位。

另據華爾街日報報導，美國藥廠禮來（Eli Lilly）同日也宣布，將於維吉尼亞州里奇蒙市西部新興建耗資50億美元的生產基地，專門生產單株抗體與生物共軛體等複雜類型藥物。

該廠是禮來在美規劃的四處新生產基地之一，也屬於2月公布的270億美元資本支出計畫範疇。禮來表示將招募約650名員工營運該廠，工程階段則需投入1,800名建築工人。

這使得葛蘭素史克與禮來周二成為最新宣布擴大美國業務的跨國藥廠。此舉部分目的在因應川普政府可能對進口藥品課徵關稅的威脅。

多家大藥廠今年都做出類似承諾：嬌生承諾未來四年在美投入550億美元於生產、研究與技術；英瑞合資的阿斯特捷利康則誓言，2030年前在美投資500億美元擴建新廠與研發設施。

面對關稅威脅，藥廠積極遊說維持藥品免稅待遇，同時透過投資承諾，試圖說服川普放棄加徵關稅，或至少減輕衝擊。若美國完成製藥業關稅調查，從歐盟進口的品牌藥品可能面臨最高15%的關稅

華爾街日報統計企業聲明顯示，今年有十多家藥廠承諾，2030年前赴美投資逾3,500億美元。然而製藥業消息人士透露，部分企業其實是將早已規劃的項目計入投資總額，以創造頭條新聞效應。

關稅 川普

延伸閱讀

情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

川普：與中國就TikTok達成協議 一群大公司有意收購

美中即將達成協議 TikTok禁令再延期至12月

相關新聞

晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%

美國總統川普16日表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。他還指出，晶片製造與藥品公司...

美國和印度重啟貿易談判 雙方均正面看待這次會談

美國與印度周二（16日）在印度新德里舉行新一輪貿易談判，雙方都說協商是「正面」的，目前正努力解決雙邊關係的緊張，這些緊張...

川普製藥關稅威脅迫近 葛蘭素史克大手筆宣布 在美投資300億美元

總部位倫敦的英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周二宣布，將於未來五年向美國投資300億美元。此時正值美國總統川普抵達英國展...

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

美國總統川普16日表示，他已針對海外版抖音TikTok與中國達成協議，預計本周五與中國國家主席習近平通話，確認所有協議的...

中美TikTok交易達成基本框架共識 甲骨文扮關鍵

中美於當地時間15日在西班牙完成新一輪會談後，中美皆透露雙方就短影音平台TikTok一事達成基本框架共識。美國哥倫比亞廣...

反制美搶TikTok 陸指輝達壟斷…添談判籌碼

中美近日舉行馬德里會談聚焦大陸企業字節跳動旗下短影音平台TikTok所有權的轉移，美國財長貝森特透露，美方威脅關閉Tik...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。