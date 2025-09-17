川普製藥關稅威脅迫近 葛蘭素史克大手筆宣布 在美投資300億美元

總部位倫敦的英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周二宣布，將於未來五年向美國投資300億美元。此時正值美國總統川普抵達英國展開備受矚目的第二次國事訪問。先前川普威脅要對進口藥品課徵關稅，而GSK去年半數營收來自美國市場。

根據路透報導，葛蘭素史克這項投資計畫，包括投入12億美元於賓州費城郊區興建一座生物製劑工廠，生產呼吸系統疾病與癌症的新藥，預計2026年動工。該公司還將對現有的五處美國廠進行AI與先進數位技術升級。

葛蘭素史克預估，五年內，美國將成為該公司全球範圍內最重要的研發與臨床試驗基地。無論是研究數量、試驗據點，還是參與的受試者人數，都將居其全球布局首位。

另據華爾街日報報導，美國藥廠禮來（Eli Lilly）同日也宣布，將於維吉尼亞州里奇蒙市西部新興建耗資50億美元的生產基地，專門生產單株抗體與生物共軛體等複雜類型藥物。

該廠是禮來在美規劃的四處新生產基地之一，也屬於2月公布的270億美元資本支出計畫範疇。禮來表示將招募約650名員工營運該廠，工程階段則需投入1,800名建築工人。

這使得葛蘭素史克與禮來周二成為最新宣布擴大美國業務的跨國藥廠。此舉部分目的在因應川普政府可能對進口藥品課徵關稅的威脅。

多家大藥廠今年都做出類似承諾：嬌生承諾未來四年在美投入550億美元於生產、研究與技術；英瑞合資的阿斯特捷利康則誓言，2030年前在美投資500億美元擴建新廠與研發設施。

面對關稅威脅，藥廠積極遊說維持藥品免稅待遇，同時透過投資承諾，試圖說服川普放棄加徵關稅，或至少減輕衝擊。若美國完成製藥業關稅調查，從歐盟進口的品牌藥品可能面臨最高15%的關稅

華爾街日報統計企業聲明顯示，今年有十多家藥廠承諾，2030年前赴美投資逾3,500億美元。然而製藥業消息人士透露，部分企業其實是將早已規劃的項目計入投資總額，以創造頭條新聞效應。