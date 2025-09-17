聽新聞
0:00 / 0:00
晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%
美國總統川普16日表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。他還指出，晶片製造與藥品公司獲得的「利潤空間更大」。
韓聯社報導，川普在出發前往英國前接受媒體提問時，有記者提到美方「妥協」，將南韓、日本和歐盟的汽車關稅降至15%，可能對美國汽車製造商產生影響。
川普則說：「嗯，我根本沒妥協啊，我哪裡妥協了？」
他接著表示：「他們原本什麼都沒付，現在得付15%，而有些東西可能要付更多。比如，晶片可能要付更多，藥品可能要付更多，因為利潤空間更大。」
針對美國最高法院即將審理對等關稅案，川普重申關稅的重要性。他說：「如果我們贏得最高法院的案件，就是關稅最後就這樣定了，我們將成為全球最富有的國家，將能夠為美國人民提供更多協助，也將能夠在需要時給其他國家更多援助。」
川普上個月曾表示，將對半導體徵收100%的關稅，對藥品進口則先徵收「小額」關稅，然後在一年內提高到 150%，之後提高到 250%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言