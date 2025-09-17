快訊

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

熱帶低壓上午8時生成 若成颱將強度高且風場廣大 這2天最接近台灣

晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日準備搭乘陸戰隊一號離開白宮前與記者交談。美聯社
美國總統川普16日準備搭乘陸戰隊一號離開白宮前與記者交談。美聯社

美國總統川普16日表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。他還指出，晶片製造與藥品公司獲得的「利潤空間更大」。

韓聯社報導，川普在出發前往英國前接受媒體提問時，有記者提到美方「妥協」，將南韓、日本和歐盟的汽車關稅降至15%，可能對美國汽車製造商產生影響。

川普則說：「嗯，我根本沒妥協啊，我哪裡妥協了？」

他接著表示：「他們原本什麼都沒付，現在得付15%，而有些東西可能要付更多。比如，晶片可能要付更多，藥品可能要付更多，因為利潤空間更大。」

針對美國最高法院即將審理對等關稅案，川普重申關稅的重要性。他說：「如果我們贏得最高法院的案件，就是關稅最後就這樣定了，我們將成為全球最富有的國家，將能夠為美國人民提供更多協助，也將能夠在需要時給其他國家更多援助。」

川普上個月曾表示，將對半導體徵收100%的關稅，對藥品進口則先徵收「小額」關稅，然後在一年內提高到 150%，之後提高到 250%。

