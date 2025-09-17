美印關稅爭議持續 川普、莫迪釋善意推進貿易協議

在美國和印度持續進行緊張的貿易談判同時，今天適逢印度總理莫迪生日，美國總統川普向他致賀，並肯定他對結束俄烏戰爭所作努力。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文，感謝莫迪（Narendra Modi）支持結束俄烏戰爭行動，兩人有「很棒的」通話，同時讚揚莫迪的領導能力。

莫迪則在X平台回應，感謝川普致意，並表示決心深化美印關係，也支持川普尋求透過外交途徑和平解決俄烏衝突的行動。

川普認為能源交易是俄羅斯對烏克蘭戰爭的重要收入來源，上月為了施壓俄國，決定將多數自印度進口商品關稅上調至50%，以懲罰印度持續購買俄羅斯石油，此舉也讓印美關係更加緊繃。

美國官員批評，印度煉油業者持續採購俄羅斯石油，有助於俄羅斯籌措資金進行對烏克蘭的軍事行動。

不過，近一週雙方領導人多次釋出和解訊息，重申將持續透過對話推動貿易議題。

美印貿易官員今天於新德里會晤，美國代表團成員包括南亞及中亞事務助理貿易代表林奇（BrendanLynch），雙方針對相關貿易爭端展開討論。

印度商工部發布聲明指出，會談內容涵蓋多項爭端議題，雙方以積極、務實的態度尋求解決方案。

聲明提到，雙方同意加強協調，力求儘早達成互利的貿易協議。

外界關注，儘管印度是首批與美國就貿易問題展開協商的國家之一，至今尚未達成能減輕關稅負擔的貿易協議。

印度出口商憂心，美國提高關稅已造成出口訂單減少，進而影響國內就業。

川普政府先前將大部分自印度進口產品的關稅從25%上調至50%，使雙方貿易與地緣政治對立加深。

分析人士指出，儘管美印持續磋商，雙方在貿易協議部分仍存諸多歧見，談判進展緩慢。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（Global TradeResearch Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（AjaySrivastava）指出，印美談判若要有進展，華盛頓須先撤銷對印度加徵的關稅，否則兩國在經貿或地緣層面都難以取得突破。