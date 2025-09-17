快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

川普4度延長TikTok寬限期 將與習近平通話確認協議

中央社／ 華盛頓16日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，已與中國針對短影音平台TikTok達成協議，19日將與中國國家主席習近平通話，「確認一切事項」。白宮隨後發布川普簽署的行政命令，將TikTok寬限期再度延長至12月16日。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，這項法律原訂川普今年1月就職的前一天生效。但川普就職時宣布將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長75天，之後第2度延長到6月19日，隨後又延長至9月17日。

在原先寬限期屆滿前夕，川普今天簽署一項行政命令，將TikTok寬限期再延長至12月16日。這是他第4度延後對這款廣受美國民眾歡迎的短影音應用程式（App）的禁令。

川普今早離開白宮準備前往英國進行國是訪問時向媒體表示：「我們已針對TikTok達成協議，我已和中國達成協議，將於週五與（中國國家）主席習近平通話，確認一切事項。」

川普還透露，「有一群非常大的公司想要買下它」。

據外電報導，美中雙方昨天在西班牙馬德里結束關稅和經濟政策談判，美國財政部長貝森特（ScottBessent）表示，雙方已針對TikTok達成架構協議（framework deal）。

川普原本長期以來支持禁用TikTok或要求TikTok的中國母公司字節跳動從TikTok撤資，但後來改變立場，矢言捍衛TikTok。他相信TikTok幫助自己在去年11月美國大選中獲得年輕選民支持。

TikTok是目前美國民眾最常使用的社群媒體之一，擁有約1億7000萬美國用戶。

關稅 川普

延伸閱讀

川普：與中國就TikTok達成協議 一群大公司有意收購

美中即將達成協議 TikTok禁令再延期至12月

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

相關新聞

美威脅TikTok不賣就禁 北京讓步

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使中國談判人員放棄自TikTok撤資換取關稅讓步要求，最終讓雙方十...

反制美搶TikTok 陸指輝達壟斷…添談判籌碼

中美近日舉行馬德里會談聚焦大陸企業字節跳動旗下短影音平台TikTok所有權的轉移，美國財長貝森特透露，美方威脅關閉Tik...

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

美國總統川普16日表示，他已針對海外版抖音TikTok與中國達成協議，預計本周五與中國國家主席習近平通話，確認所有協議的...

中美TikTok交易達成基本框架共識 甲骨文扮關鍵

中美於當地時間15日在西班牙完成新一輪會談後，中美皆透露雙方就短影音平台TikTok一事達成基本框架共識。美國哥倫比亞廣...

美中TikTok協議 美國會對中鷹派表態嚴審

政治新聞網站Politico報導，美中十五日在馬德里就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統...

美降日汽車關稅 把日列優惠國

美國商務部公告，美國川普政府調降日本汽車關稅以及把日本列為對等關稅優惠對象措施，在美東時間十六日凌晨○時一分（台灣時間十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。