美降日汽車關稅 把日列優惠國

美國商務部公告，美國川普政府調降日本汽車關稅以及把日本列為對等關稅優惠對象措施，在美東時間十六日凌晨○時一分（台灣時間十六日中午十二時一分）生效，日本汽車進口關稅從現行百分之廿七點五下調至百分之十五。

美國商務部十五日公開將刊登於十六日聯邦公報的文件，內容為原本對日本汽車加徵的百分之廿五關稅將減半至百分之十二點五，加上原有的百分之二點五關稅，日本汽車進口稅率合計為百分之十五。

文件中還明確寫道，自九月十六日起，日本將適用「對等關稅」特例優惠措施；過去低於百分之十五的關稅品項，將一律調整至百分之十五，超過百分之十五的品項則不再額外疊加關稅。此措施將回溯到八月七日美國發動新關稅的時點，多徵的稅額將退還。民用航空器等項目會被排除在對等關稅範圍之外。

不過作為交換條件，日本承諾向美國投資五千五百億美元。文件明載由川普決定投資去向，這引發日本資金將由美國主導的強烈疑慮。