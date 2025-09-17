中國買俄石油 美表態不為此加關稅

美國財政部長貝森特十五日表示，除非歐洲國家對中國和印度徵收高額關稅，否則川普政府不會為了阻止中國購買俄羅斯石油而對中國商品加徵關稅。

美國已因印度購買俄油而對印度商品加徵百分之廿五關稅，被問到美國是否會對同樣購買俄油的中國加徵關稅時，貝森特表示：「我們期待歐洲現在須開始盡他們的責任，沒有歐洲幫助，我們就無法有所進展。」

貝森特說，他在馬德里與中方討論貿易和TikTok問題時指出，美國已對印度徵收關稅，且川普也一直在催促歐洲國家對中國和印度徵收百分之五十到百分之一百關稅，好切斷俄羅斯石油收入。他表示，中方回應說，石油採購是「主權事務」。

貝森特說，一些歐洲國家購買俄羅斯石油，其他國家則是購買在印度提煉的俄羅斯石油產品，這些國家正在給自家後院的衝突提供資金。他說，「我向你保證，如果歐洲對俄羅斯石油買家徵收高額次級關稅，那俄烏戰爭會在六十天到九十天內結束」，因為這會切斷莫斯科主要財源。