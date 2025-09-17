聽新聞
0:00 / 0:00

美中達成TikTok協議 美國會對中鷹派表態嚴審

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

政治新聞網站Politico報導，美中十五日在馬德里就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統川普與中國國家主席習近平十九日通話敲定。一些共和黨對中鷹派表態將嚴格審查協議是否合法。

白宮熟悉談判的人士透露，屆時TikTok母公司字節跳動持股可能低於百分之廿，以符合美國相關法律要求，並將徹底消除中共存取美國公民個資可能性。

眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」發言人表示，「任何協議都必須遵守去年跨黨派共同通過、具歷史意義的法案，包括徹底剝離字節跳動控制權，以及演算法完全脫鉤」。

委員會主席穆勒納爾十五日說：「我期待審閱並了解這份協議，確保它遵循法律規範，保障美國人利益。我相信政府正在談判一個好的解決方案。」

報導指出，在國會，即便是對中鷹派議員，大多也迴避討論「川普若談成協議之後會怎樣」的問題，多數資深議員謹慎觀望。

然而，國會避而不談的問題是，如果川普真的達成一份公然違反法條的協議，國會會怎麼做或者能怎麼做？很少人批評川普政府多次延長TikTok「不賣就禁」寬限期，而川普已一再推遲，早就超出法案原本授權的範圍。

關稅 川普 TikTok 抖音

延伸閱讀

TikTok不下架了？川普：周五與習近平確認協議內容

面對川普覬覦 丹麥承諾投入76億發展格陵蘭

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

相關新聞

反制美搶TikTok 陸指輝達壟斷 添談判籌碼

中美近日舉行馬德里會談聚焦大陸企業字節跳動旗下短影音平台TikTok所有權的轉移，美國財長貝森特透露，美方威脅關閉Tik...

美中達成TikTok協議 美國會對中鷹派表態嚴審

政治新聞網站Politico報導，美中十五日在馬德里就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統...

美降日汽車關稅 把日列優惠國

美國商務部公告，美國川普政府調降日本汽車關稅以及把日本列為對等關稅優惠對象措施，在美東時間十六日凌晨○時一分（台灣時間十...

美威脅TikTok不賣就禁 北京讓步

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使中國談判人員放棄自TikTok撤資換取關稅讓步要求，最終讓雙方十...

中國買俄石油 美表態不為此加關稅

美國財政部長貝森特十五日表示，除非歐洲國家對中國和印度徵收高額關稅，否則川普政府不會為了阻止中國購買俄羅斯石油而對中國商...

美商務部：將考慮額外對汽車零件加徵關稅

路透16日報導，美國商務部當天說，未來幾周將基於國安理由，考慮產業界對額外進口汽車零件施加關稅的要求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。