美中達成TikTok協議 美國會對中鷹派表態嚴審
政治新聞網站Politico報導，美中十五日在馬德里就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統川普與中國國家主席習近平十九日通話敲定。一些共和黨對中鷹派表態將嚴格審查協議是否合法。
白宮熟悉談判的人士透露，屆時TikTok母公司字節跳動持股可能低於百分之廿，以符合美國相關法律要求，並將徹底消除中共存取美國公民個資可能性。
眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」發言人表示，「任何協議都必須遵守去年跨黨派共同通過、具歷史意義的法案，包括徹底剝離字節跳動控制權，以及演算法完全脫鉤」。
委員會主席穆勒納爾十五日說：「我期待審閱並了解這份協議，確保它遵循法律規範，保障美國人利益。我相信政府正在談判一個好的解決方案。」
報導指出，在國會，即便是對中鷹派議員，大多也迴避討論「川普若談成協議之後會怎樣」的問題，多數資深議員謹慎觀望。
然而，國會避而不談的問題是，如果川普真的達成一份公然違反法條的協議，國會會怎麼做或者能怎麼做？很少人批評川普政府多次延長TikTok「不賣就禁」寬限期，而川普已一再推遲，早就超出法案原本授權的範圍。
