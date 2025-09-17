美威脅TikTok不賣就禁 北京讓步

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使中國談判人員放棄自TikTok撤資換取關稅讓步要求，最終讓雙方十五日在馬德里會談中達成TikTok得以維持在美運行的框架協議。

貝森特表示，TikTok原訂十七日「不賣就禁」的最後期限，可能促使中方談判代表同意達成協議。他說，最後期限可能延長九十天以便完成交易，但拒絕透露細節。

美國總統川普十五日對記者說，尚未決定北京是否繼續持有新公司股份，他將在本周五和大陸國家主席習近平通話討論，但認為TikTok談判「甚至可能讓美中關係更進一步」，並暗示將藉與習近平的通話推動更廣泛的貿易協議。他強調，自己的首要關切是「更重要的一項大協議」。

貝森特：保留中國特色

貝森特說，TikTok協議的商業條款將維護美國國家安全利益，同時保留TikTok「中國特色」。他說，下一輪美中會談可能會在十一月十日美中關稅休戰期限到期前舉行，休戰期有可能再次延長九十天。

貝森特在馬德里接受路透與彭博聯合專訪透露，中國談判人員這次前來談判時，帶著一長串關於TikTok協議的「補償」要求，包括撤銷川普最新加徵的關稅、過往關稅及美國科技出口管制。貝森特提到在馬德里的中國代表團時表示：「他們不希望TikTok關閉。他們沒正確評估或理解總統讓TikTok停運的意願。我覺得我們改變他們的看法。」他說「打消了中方認為我們有大幅讓步空間的想法」。

美未撤除現有關稅政策

貝森特說，美國並未同意撤除現有關稅與貿易政策，而是同意未來不會採取某些行動。他說：「所以基本上，他們獲得的是未來不會發生某些事情的承諾，而不是撤除現有措施。」

一名知悉馬德里會談的消息人士透露，說服中方的另一個因素是，美方團隊傳達一個訊息，即如果無法在馬德里達成TikTok框架協議，原本預期今年秋天川普與大陸國家主席習近平可能的會面就會泡湯。

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使北京讓步。中國大陸國務院副總理何立峰（圖）稱，中方將依法進行技術出口審批。（路透）

中美十五日在馬德里完成新一輪經貿磋商後，大陸國務院副總理何立峰稱，中方將依法進行技術出口審批，呼籲美方盡快取消有關對華限制措施，以實際行動共同維護來之不易的會談成果。

大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）副主任王京濤指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等智財權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成基本共識。大陸政府將依法審批TikTok所涉及的相關事宜。

大陸國際貿易談判代表李成鋼提到，美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，向美方提出了嚴正關切。