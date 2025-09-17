反制美搶TikTok 陸指輝達壟斷 添談判籌碼

中美近日舉行馬德里會談聚焦大陸企業字節跳動旗下短影音平台TikTok所有權的轉移，美國財長貝森特透露，美方威脅關閉TikTok，迫使中方放棄以TikTok撤資換取關稅讓步，最終使雙方達成框架協議。但大陸也在磋商之際，向美國晶片巨頭輝達開刀，認定其違反「反壟斷法」，恐祭出上看八十五億美元（約二五六○億台幣）的高額罰款，為後續談判增添籌碼。

輝達昨日回應，「我們在各方面均嚴格遵守法律法規」，並表示公司將繼續與各相關政府機構通力合作，配合其評估出口管制對商業市場競爭的影響。

路透指出，這是中美貿易戰的最新升級，輝達捲入其中，成為附帶受害者，在中國大陸的業務出現更多的不確定性。去年輝達在中國大陸的銷售，占公司總銷售額的百分之十三。同時也顯示輝達執行長黃仁勳的魅力攻勢還不夠，儘管他今年已三次訪問中國大陸，凸顯對中國市場的重視。

大陸又對輝達出手，頗有反制美國硬搶TikTok意味。大陸國家市監總局十五日公告，經初步調查，輝達違反大陸「反壟斷法」及二○二○年收購以色列晶片商邁絡思時承諾的附加限制性條件，決定對其實施進一步調查。這項宣布正值美中磋商之際，貝森特回應稱該項公告「時機不當」。

據大陸「反壟斷法」第五十八條規定，若企業在收購過程中違法，且行為具有排除、限制競爭效果，可能面臨上一年度銷售額百分之十以內的罰款。若按照大陸迄今開出的反壟斷最大罰單，對「高通」處以銷售額百分之八的罰款比例計算，輝達或被處以十三點七億美元（約四一三億元台幣）的罰款。

但若大陸市監總局認定輝達的違法行為「特別嚴重」，罰款金額還可以加罰二至五倍，輝達恐面臨最高約八十五億美元（約二五六○億台幣）的罰款。

路透引述研究公司Plenum合夥人薄正遠直指「這是一個警告」，意味著如果美國的出口管制模式像過去幾年一樣運作，將會有所後果，而「大陸願意對美國企業造成損害」。

華爾街日報提到，大陸國家市監總局只表示對輝達的調查仍在繼續，沒有詳細說明涉嫌違規行為，也沒有透露是否會對輝達進行處罰。報導引述熟悉此事的消息人士說，陸對輝達的動作，其實是提供習近平政治掩護，以免TikTok交易之際在國內民眾前顯得過度軟弱。