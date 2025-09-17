川普：與中國就TikTok達成協議 一群大公司有意收購

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，已與中國針對短影音平台TikTok達成協議，有一群大公司有意收購。

法新社報導，川普在離開白宮準備前往英國進行國是訪問時告訴記者：「我們已就TikTok達成協議，我已和中國達成協議，我將於週五與（中國國家）主席習近平談話，確認一切事項。」

記者問及怎樣的公司將收購TikTok，川普回應說：「我們將會宣布此事。我們有一群非常大的公司想要買下它。」

美中兩國昨天在西班牙馬德里結束關稅和經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已就TikTok達成架構協議（framework deal）。

