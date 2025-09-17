中美TikTok交易達成基本框架共識 甲骨文扮關鍵
中美於當地時間15日在西班牙完成新一輪會談後，中美皆透露雙方就短影音平台TikTok一事達成基本框架共識。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）援引知情人士的話稱，美國科技公司甲骨文（Oracle）或在中美達成的TikTok交易中扮演關鍵角色。
大陸國家互聯網信息辦公室副主任王京濤指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。王京濤說，中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。
政治新聞網站Politico報導，美中結束馬德里經貿會談後就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話敲定。然而，一些共和黨對中鷹派表態將嚴格審查協議是否合法。白宮一名熟悉談判的人士透露，屆時TikTok母公司字節跳動持股可能低於20%，以符合法案要求，並且將徹底消除中共存取美國公民個資的可能性。
CBS報導指，關於TikTok的中美交易，最終協議的具體結構尚不清楚，但將涉及多家公司。
