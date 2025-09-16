對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

今年的美中貿易戰高潮迭起，雙方第四輪談判於15日落幕，但明確進展不多。美國財長貝森特表示，雙方一個月後可能會再上談判桌。

紐約時報報導，在其他國家為降低輸美關稅而急忙因應川普協議要求之際，中國大陸卻能維持自己的步調。紐時指出，對美貿易僵局讓中國付出了代價，但北京當局因為做到了以下這幾點，在設法因應的同時，不需率先讓步：

一、提升對其他地區出口量

中國對美出口今年來下滑約15%，但今年到8月為止，中國對全球貿易順差由去年同期的6,126億美元，擴大至7,858億美元。中國對東南亞、非洲、拉美和歐洲國家的貿易順差更是遽增，不僅陸廠電動車（EV）大舉搶攻歐洲和東南亞的新市場，價格相對極為優惠的太陽能板，也在非洲市場大受歡迎。

這是中國醞釀多年的策略，也就是過去十多年來，在全球開發中國家投資興建基礎設施。這讓中國在這些如今日趨關鍵的地區建立經濟合作關係、發揮影響力，將貿易重心由美國轉往全球各地。

二、試圖壓制國內經濟弱點

中國出口大增，掩蓋了國內其他經濟面向的弱點，包含低迷的房市、疲軟的消費支出、青年失業和急遽惡化的通縮惡疾。不過，中國有辦法嚴加控管媒體和網路，防堵關於美中貿易戰對本土經濟衝擊的輿論。

三、找到施力點

對中國而言，美國依舊是最大、最繁榮的消費市場，關稅恐致陸企流失顧客。但中國過去數月來也向美國清楚表明，強硬態度將招致何種風險。

川普4月宣布對中課徵大規模關稅不久後，陸方暫停對美出口稀土和磁鐵材料，以此報復。儘管中國6月在貿易談判中同意恢復稀土出口，但部分美企仍苦於取得足夠供給。

北京傳遞了清楚的訊息：中國手中也握有大量籌碼，且不會害怕使用。近期中國也透過抵制美國黃豆施展拳腳。中國購買全球約六成黃豆，是美國黃豆農民的重要客戶。