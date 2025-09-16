北北基桃聯合攜手產業因應美國關稅挑戰 台美城市商機媒合會今登場

因應美國關稅政策衝擊，基北北桃今天合辦台美城市商機媒合會，攜手產業面對挑戰。基隆市長謝國樑率團赴韓國，副市長邱佩琳代表出席時說，基隆作為港口城市，產業與全球貿易高度連動，希望透過「區域聯防」機制，陪伴企業開拓新市場。

台北市政府邀集基隆、新北及桃園市合辦2025台美城市產業商機媒合會，今在台北晶華酒店登場，邱佩琳和台北市長蔣萬安、新北市經濟發展局長盛筱蓉、桃園市經濟發展局長張誠，與美國在台協會（AIT）、美國各州駐台辦事處、台灣美國商會與工商團體代表，同場見證台美經貿交流新篇章。

邱佩琳表示，當前全球供應鏈正面臨美國關稅政策挑戰，台灣企業已不適合單打獨鬥，必須以跨域合作與國際接軌迎戰。基隆作為北台灣重要港口城市，產業與全球貿易高度連動，市府將持續推動數位轉型、海外拓銷與產業鏈重組，並透過基北北桃區域聯防機制，陪伴企業投入國際競爭。

基市府說，媒合會匯集18個美國州政府與4大美國協會參展，涵蓋製造與工業、生活用品、農產加工及醫療健康產業，吸引超過300家國內外企業參與，為美國供應商與台灣廠商搭起橋樑，創造雙向合作契機。

面對美國關稅政策帶來的衝擊，基北北桃成立合作交流平台，提出緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組、前沿技術研發4大方向，同步啟動勞動資訊共享、就業媒合、經濟監控、海外拓銷及融資協助合作方案。基市府指出，今天的媒合會正是以行動落實地方政府，攜手產業面對挑戰的決心。