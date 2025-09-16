面對川普高關稅 日本首度派專任代表常駐WTO

快訊

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本外務省決定首度派出常駐代表（大使）專責世界貿易組織（WTO）等事務。日媒推測，此舉可能是考量美國高關稅衝擊全球，重新體察到WTO協調與促進各國貿易機制的重要性。

日本時事通信社今天報導，日本未來專責WTO的常駐代表，仍是日本駐日內瓦國際機關代表部的一部分。

而日本駐印尼大使館次席公使永井克郎，預計明天就任日本首位常駐WTO的專任代表。他先前曾在日本駐日內瓦國際機關代表部擔任經濟公使。

永井克郎受訪時表示，「多角貿易機制的狀況，進一步成為挑戰，我將努力拿出成果」。

WTO總部位在瑞士日內瓦。而日本駐日內瓦國際機關日本政府特命全權大使，要身兼WTO、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、聯合國世界智慧財產權組織（WIPO）等當地多所國際機構的常駐代表，並由次席大使以及經濟公使輔佐。

不過，面對美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施近來影響世界經濟，日本政府決定解除由大使兼任WTO代表的職務，並設立專職的常駐代表，以強化日本駐日內瓦的團隊。

關於WTO調停紛爭的功能，近年來出現停擺等問題，永井克郎表示，「希望善用先前在外務省處理自由貿易協議談判的經驗，對成立新規定、改革WTO機能等事務做出貢獻」。

