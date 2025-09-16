美用日本協議逼首爾就範？ 學者：南韓不如吞25%關稅更划算

南韓中央日報報導，南韓產業通商資源部長金正官就韓美關稅談判進行細節討論訪美，但14日回國時沒有回答記者提問，顯示他與美國商務部長盧特尼克的談判最終未能達成共識。不過，美國智庫學者直言，韓日兩國若接受美國總統川普的條件是「愚蠢至極」。

參與談判的南韓官員透露，美國迫使日本「舉白旗投降」，簽署基本接受美方要求的協議後，對南韓的施壓明顯加劇，要求首爾簽署與東京條件相同的協議。

南韓政府消息人士表示，實在難以理解日本為何要簽署這樣一個會成為不良先例的協議，並透露：「美國與日本達成協議後，甚至將原本已與韓國達成共識的項目重新歸零，強行要求韓國接受與日本類似的條件」。但隨著南韓總統李在明明確表態「不接受任何損害國家利益的協議」，韓美談判有可能面臨長期化。

美國智庫「經濟與政策研究中心」（CEPR）首席經濟學家貝克（Dean Baker）則在最新報告中直言，南韓與日本兩國承諾的對美投資方式與川普所闡述的模式若稍有雷同，「韓日接受這種協議便顯得極其愚蠢」。

貝克指出，如果美國將對等關稅從15%重新提高到25%，南韓對美出口可能減少125億美元（新台幣約3809億元），相當於南韓GDP的0.7%，並質疑為了守住這125億美元，卻要投資美國3500億美元（新台幣約10兆6644億元）的理由在哪？

他主張，與其如此，南韓不如拿出川普所要求3500億美元的二十分之一，也就175億美元，用於支持受影響的企業和勞動者，「這對韓國更有利」。

貝克15日接受朝鮮日報採訪時被問及，南韓可能尋求以關稅談判換取東亞安全保障，但他表示，如果韓日領導人以為可以依靠川普保護免受中國大陸或北韓的軍事行動威脅，那是癡心妄想。他說：「他們還不明白『美國優先』嗎？川普屆時會依自身利益行事，他已經明確表示，不受過往安全承諾的約束。」