向中國加徵關稅以切斷俄羅斯石油收入？ 美財長：歐洲先上
美國財政部長貝森特15日接受路透與彭博資訊聯合專訪時表示，除非歐洲各國對中國大陸與印度課徵高額關稅，否則川普政府不會單方面加徵關稅，以阻止中國購買俄羅斯石油。
被問及美國是否會在川普對印度進口商品加徵25%額外關稅後，進一步對中國商品徵收與俄羅斯石油相關的關稅時，貝森特回應：「我們期望歐洲國家現在履行自己的責任。若沒有歐洲的配合，我們不會行動。」
貝森特表示，他在馬德里與中方官員就貿易與TikTok進行談判時，曾指出美國已對印度商品加徵關稅，而川普一直敦促歐洲各國對中印兩國課徵50%至100%的關稅，以切斷俄羅斯的石油收入。中方則回應稱，購買石油是「主權問題」。
貝森特強調，歐洲國家需要在切斷俄羅斯石油收入，推動其結束烏克蘭戰爭方面發揮更大作用，並批評有些歐洲國家仍在購買俄羅斯石油，另一些則購買印度從廉價俄羅斯原油提煉的石油產品，等於是在為自家後院的戰爭提供資金。
貝森特最後說：「我保證，如果歐洲對俄羅斯石油買家施加實質性的二級關稅，這場戰爭將在60至90天內結束。」
