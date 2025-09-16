關稅休戰可能再延！美中談成TikTok框架 川習周五通話推動貿易協議

美國總統川普周一（15日）表示，自己將於周五（19日）中國領導人習近平交談。根據在西班牙進行第四輪談判的中美官員表示，雙方已就短影音應用TikTok維持在美運行達成框架協議。

川普周一在社媒發帖說。談及中美高層官員在馬德里的會晤：「我將在周五與習主席交談。兩國關係依然非常穩固！！！」他聲稱會議「進展非常順利」。

在馬德里與中國談判代表會晤後，美國財政部長貝森特對媒體表示，擁有1.7億美國用戶的熱門社群媒體應用TikTok原訂9月17日「不賣就禁」的最後期限，可能促使中方談判代表推動達成潛在協議。他說，最後期限可能延長90天以便完成交易，但拒絕透露細節。

川習會是達成TikTok的籌碼

川普周一稍晚對記者說，尚未決定北京是否繼續持有新公司股份，但他認為TikTok談判「甚至可能讓美中關係更進一步」，並暗示將藉與習近平的通話推動更廣泛的貿易協議。他強調自己的首要關切是「更重要的一項大協議」。

一位美國官員指出，若TikTok談判破裂，川習兩人今年稍晚在南韓 APEC 會議期間的會晤恐告吹，川普對中國的潛在國事訪問也可能取消。

貝森特指出，一旦TikTok交易的商業條款公布，將保留TikTok的文化元素，「中方關心這點，視為軟實力。美方則關心國家安全」。

美方控制所有權但細節不明朗

貝森特說：「川普總統和習主席周五將通話完成協議，但我們確實已有協議框架，我認為這個框架可以讓它的所有權轉為由美國控制。」

協議可能仍需共和黨控制的國會批准。美國國會去年通過法律，要求TikTok進行剝離，理由是北京政府可能取得美國用戶數據。但川普政府多次延後該法實施，擔心激怒數千萬用戶並干擾政治溝通。川普的TikTok個人帳號擁有1,500萬粉絲。白宮上月也開設官方帳號。

貝森特未說明，TikTok母公司字節跳動是否會將該應用的底層技術控制權，轉移給未具名的美國買家。中國網信辦官員王京濤表示，中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、智慧財產權使用授權等事宜。

除了TikTok，美國也以國安為由，阻止向中國出口半導體和其他先進技術，並禁止部分可能被用於監視美國人或收集情報的中國產品。

中國首席貿易談判代表李成鋼批評此舉屬「單邊霸凌」。他並聲稱雙方已就減少投資障礙、推動經貿合作達成初步共識，但用詞與美方說法略有差異。

關稅休戰可能再延期

兩國關稅戰休兵期將於11月10日結束。美國貿易代表葛里爾表示，若談判順利，不排除再次延長休戰。

貝森特周一說：「我們將在大約一個月後再次舉行貿易談判，地點會更換。」但能否在APEC峰會之前與中國達成貿易協議，目前「尚未可知」。此前，貝森特與中國國務院副總理何立峰分別於7月在斯德哥爾摩、6月在倫敦，以及5月在日內瓦進行會晤。

貝森特和葛里爾表示，此次馬德里會談的重點是TikTok，其他議題的談判基本被推遲。儘管如此，中方官員在會上仍對美國的出口管制表達了關切。