聽新聞
0:00 / 0:00
日本汽車關稅下調15%及美國對日「不疊加」稅率今午生效
讀賣新聞報導，美國川普政府預定於當地時間16日凌晨0時1分（台灣時間中午12時1分）宣布，將日本汽車進口關稅，從現行的27.5%下調至15%。川普4日已簽署美日關稅的總統令，但之前沒有公布正式實施日期。
美國商務部15日公開將刊登於16日聯邦公報的文件。內容為原本對日本汽車加徵的25%關稅將減半至12.5%，加上原有的2.5%關稅，日本汽車進口稅率合計為15%。
文件中還明確寫道，自9月16日起，日本將適用「對等關稅」的特例措施；過去低於15%的關稅品項，將一律調整至15%，超過15%的品項則不再額外加徵關稅。此措施將回溯到8月7日美國發動新關稅的時點，多徵的稅額將退還。民用航空器等項目會被排除在對等關稅範圍之外。
不過作為交換條件，日本承諾向美國投資5,500億美元。文件明載由川普決定投資去向，這引發日本資金將由美國主導的強烈疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言