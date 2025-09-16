日本汽車關稅下調15%及美國對日「不疊加」稅率今午生效

讀賣新聞報導，美國川普政府預定於當地時間16日凌晨0時1分（台灣時間中午12時1分）宣布，將日本汽車進口關稅，從現行的27.5%下調至15%。川普4日已簽署美日關稅的總統令，但之前沒有公布正式實施日期。

美國商務部15日公開將刊登於16日聯邦公報的文件。內容為原本對日本汽車加徵的25%關稅將減半至12.5%，加上原有的2.5%關稅，日本汽車進口稅率合計為15%。

文件中還明確寫道，自9月16日起，日本將適用「對等關稅」的特例措施；過去低於15%的關稅品項，將一律調整至15%，超過15%的品項則不再額外加徵關稅。此措施將回溯到8月7日美國發動新關稅的時點，多徵的稅額將退還。民用航空器等項目會被排除在對等關稅範圍之外。

不過作為交換條件，日本承諾向美國投資5,500億美元。文件明載由川普決定投資去向，這引發日本資金將由美國主導的強烈疑慮。