快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

貝森特：美國威脅關閉TikTok 促使中國達成協議

中央社／ 馬德里15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使中國談判人員放棄以自TikTok撤資換取關稅讓步的要求，最終讓雙方在今天的馬德里會談中達成框架協議。

貝森特（Scott Bessent）指出，這項協議的商業條款將維護美國的國家安全利益，同時保留TikTok的「中國特色」。他並補充說，下一輪美中會談可能會在11月10日美中關稅休戰期限到期前舉行，並且有可能再次延長90天。

貝森特今天在馬德里接受路透社與彭博（Bloomberg News）聯合專訪時透露，中國談判人員這次前來談判時，帶著一長串關於TikTok協議的「補償」要求，包括撤銷川普最新加徵的關稅、過往的關稅以及美國的科技出口管制。

貝森特提到在馬德里的中國代表團時表示：「他們不希望TikTok關閉。他們沒有正確評估或理解總統讓TikTok停運的意願。」他又說：「我覺得我們改變了他們的看法。」

他說，川普賦予他與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）廣泛的談判授權，而他們也「打消了中方認為我們有大幅度讓步空間的想法」。

貝森特說，美國並未同意撤除現有關稅與貿易政策，而是同意未來不會採取某些行動。他說：「所以基本上，他們獲得的是未來不會發生某些事情的承諾，而不是撤除現有措施。」

他不願具體說明有關TikTok的讓步內容，僅表示中方提出的一些「程序性」要求也已獲得滿足。

一名知悉馬德里會談的消息人士透露，說服中方的另一個因素是，美方團隊傳達一個訊息，即如果無法在馬德里達成TikTok框架協議，原本預期今年秋天川普與中國國家主席習近平可能舉行的會面就會泡湯。

貝森特不願討論協議的商業條款或TikTok核心演算法的處置，但表示美方對協議的國安方面內容「非常滿意」。

關稅 川普

延伸閱讀

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中第四輪協商首日談判落幕 川普說進展順利 Tiktok命運取決於中國

傳美國將第4度延長TikTok 「不賣就禁」期限

相關新聞

美中達成TikTok框架協議 川普：周五通話習近平

美國總統川普十五日說，美中馬德里貿易會談進展非常順利，他將在本周五和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森特說，美...

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

烏克蘭成功用無人機在俄烏戰場上取得豐碩戰果，目標每年生產400萬架無人機；台灣也想提高無人機的生產製造，不過有專家指出，...

大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

美中馬德里經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局昨（15）日公告，初步調查顯示，美國AI晶片巨擘輝達違反大陸「反壟斷法」...

川普：周五和習近平通話 美財長強調就TikTok達框架協議

美國總統川普15日說，美中在馬德里的經貿會談「進展非常順利」，他將在19日和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森...

美中協商 觸及經貿、國安

美中第四輪經貿談判在馬德里進行，14日首日會談協商近六小時，15日續談，美方官員透露談了經貿議題、國安議題。另外，美國和...

華爾街日報稱 大陸積極爭取川普訪北京

華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在十月南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前訪問北京。大陸將派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。