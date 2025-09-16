貝森特：美國威脅關閉TikTok 促使中國達成協議

美國財政部長貝森特表示，美國威脅將關閉TikTok，促使中國談判人員放棄以自TikTok撤資換取關稅讓步的要求，最終讓雙方在今天的馬德里會談中達成框架協議。

貝森特（Scott Bessent）指出，這項協議的商業條款將維護美國的國家安全利益，同時保留TikTok的「中國特色」。他並補充說，下一輪美中會談可能會在11月10日美中關稅休戰期限到期前舉行，並且有可能再次延長90天。

貝森特今天在馬德里接受路透社與彭博（Bloomberg News）聯合專訪時透露，中國談判人員這次前來談判時，帶著一長串關於TikTok協議的「補償」要求，包括撤銷川普最新加徵的關稅、過往的關稅以及美國的科技出口管制。

貝森特提到在馬德里的中國代表團時表示：「他們不希望TikTok關閉。他們沒有正確評估或理解總統讓TikTok停運的意願。」他又說：「我覺得我們改變了他們的看法。」

他說，川普賦予他與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）廣泛的談判授權，而他們也「打消了中方認為我們有大幅度讓步空間的想法」。

貝森特說，美國並未同意撤除現有關稅與貿易政策，而是同意未來不會採取某些行動。他說：「所以基本上，他們獲得的是未來不會發生某些事情的承諾，而不是撤除現有措施。」

他不願具體說明有關TikTok的讓步內容，僅表示中方提出的一些「程序性」要求也已獲得滿足。

一名知悉馬德里會談的消息人士透露，說服中方的另一個因素是，美方團隊傳達一個訊息，即如果無法在馬德里達成TikTok框架協議，原本預期今年秋天川普與中國國家主席習近平可能舉行的會面就會泡湯。

貝森特不願討論協議的商業條款或TikTok核心演算法的處置，但表示美方對協議的國安方面內容「非常滿意」。