美中磋商TikTok議題 中國代表：達成基本框架共識

中央社／ 馬德里15日綜合外電報導

美中兩國在西班牙進行為期2天的關稅和經濟談判，中企字節跳動出售短影音平台TikTok一事成焦點，中方代表李成鋼說，中美就以合作方式解決TikTok等議題達成了基本框架共識。

中國官媒新華社報導，中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（ScottBessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在西班牙首都馬德里當地時間14日至15日舉行會談。

報導提到，雙方以兩國元首通話重要共識爲引領，就雙邊關注的經貿問題進行坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

何立峰表示，中方維護自身正當權益的決心堅定不移，將堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。

他還說：「對於TikTok問題，中方將依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重我海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方開展平等商業談判。」

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

李成鋼指出，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

關於TikTok問題，李成鋼還說，「中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義爲代價，尋求達成任何協議」。

路透社報導，美中代表團在馬德里就關稅及經濟政策等議題進行新一輪談判，並對中企字節跳動出售旗下短影音平台TikTok一事磋商。除非TikTok所有權轉移給美方，否則美國最快將於9月17日禁用TikTok。

美國總統川普（Donald Trump）今天稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱：「美國與中國在歐洲舉行的重要貿易會議進展非常順利，很快就會完成！」

他同時寫道：「我們也針對一家國內年輕人非常希望能保留下來的『特定公司』達成協議。他們會非常高興！我將在週五（19日）與中國國家主席習近平談話。雙邊關係仍然非常強健！」

貝森特稍早也指出，美中雙邊已就TikTok達成框架協議，但他未提供更多細節。

