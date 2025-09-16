快訊

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

中國貿易代表：中美在馬德里就TikTok等問題坦誠溝通

中央社／ 台北15日電

新華社深夜報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在美中馬德里經貿談判後說，會談「充分發揮中美經貿磋商機制作用」，在「相互尊重、平等協商」的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了「坦誠、深入、建設性」的溝通。

但新華社這則簡短報導，並未提到談判的具體內容。

根據報導，李成鋼強調，過去2天中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，雙方積極落實了中美兩國元首通話「重要共識」。

路透社稍早報導，美國財政部長貝森特（ScottBessent）在美中馬德里談判後告訴媒體，雙方已就短影音平台TikTok達成架構協議（framework deal），而

「這套架構是為了轉成美國控制的所有權」，如果沒有這份架構，（TikTok在美國的營運）就不會有延期。

在上一次展延過後，TikTok在美國的營運將於9月17日到期。

此外，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美中貿易談判進展相當順利，並暗示雙方已就TikTok的所有權問題達成協議。他還說，19日將與中國國家主席習近平談話。

