美中協商 觸及經貿、國安
美中第四輪經貿談判在馬德里進行，14日首日會談協商近六小時，15日續談，美方官員透露談了經貿議題、國安議題。另外，美國和印度將在16日舉行貿易談判，雙方正朝著解決分歧的方向邁進。
這位官員表示，由美國財長貝森特和貿易代表葛里爾率領的代表團，以及由中國國務院副總理何立峰率領的大陸代表團，在周日進行了約六個小時的會談。
包括國安議題以及字節跳動旗下TikTok未來命運的問題都被納入這次會談中。美中官員們也預料將為最快10月進行的「川習會」奠定基礎，屆時美國總統川普與中國國家主席習近平都計劃參加在南韓舉行的APEC高峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言