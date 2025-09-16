美中協商 觸及經貿、國安

美中第四輪經貿談判在馬德里進行，14日首日會談協商近六小時，15日續談，美方官員透露談了經貿議題、國安議題。另外，美國和印度將在16日舉行貿易談判，雙方正朝著解決分歧的方向邁進。

這位官員表示，由美國財長貝森特和貿易代表葛里爾率領的代表團，以及由中國國務院副總理何立峰率領的大陸代表團，在周日進行了約六個小時的會談。

包括國安議題以及字節跳動旗下TikTok未來命運的問題都被納入這次會談中。美中官員們也預料將為最快10月進行的「川習會」奠定基礎，屆時美國總統川普與中國國家主席習近平都計劃參加在南韓舉行的APEC高峰會。