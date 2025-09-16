美中達成TikTok框架協議 川普：周五通話習近平

美國總統川普十五日說，美中馬德里貿易會談進展非常順利，他將在本周五和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森特說，美中這次會談已就TikTok問題達成框架協議。

所有權將轉由美國控制

川普和習近平上次通話是在今年六月五日，通話時間約九十分鐘，這是川普第二任期兩人首次通話。該次通話是在雙方於日內瓦第一次經貿磋商後，川普當時稱，有關中方稀土礦產的出口已「不存在疑問」，習近平則呼籲美方取消對中方的「消極措施」。雙方並同意由雙邊團隊展開後續談判。

川普十五日在社群媒體發文說，美中在歐洲的重大貿易會談「進展非常順利」，美中代表就美國年輕人非常想保留、挽救的「某家」公司達成協議，年輕人會很高興。

川普說，「我本周五將和習主席通話，美中關係依然極為強健！」

貝森特這次率團和中國大陸副總理何立峰在馬德里舉行美中第四輪貿易會談，談判兩天後就TikTok問題達成協議。貝森特說，這家大陸字節跳動旗下的短影音平台，將轉向由美國控制所有權。

貝森特說，這是兩個私人機構間的交易，但商業條件已達成協議。他說，川普和習近平周五將通話，討論這些條件，完成該協議。

達成協議為川習會奠基

美國去年通過法律，以TikTok母公司字節跳動與中國的關係威脅美國國家安全為由，要求字節跳動最晚一月十九日前出售TikTok在美資產，否則必須停止營運，但川普一月廿日回任後已三度延長該項「不賣就禁」禁令寬限期，目前期限到十七日。

美國貿易代表葛里爾說，TikTok在美「不賣就禁」期限可能暫時延長，以便TikTok敲定前述框架協議。貝森特說，若無框架協議，就不會延長。

川普和習近平可能於下月底在南韓慶州舉行的亞太經合會高峰會場邊會面，川普也暗示他可能會應習近平邀請訪問北京。這次美中貿易會談就TikTok達成協議，預料將為川習會奠定基礎。

大陸宣布調查輝達壟斷

大陸國家市場監管總局十五日宣布，初步調查，美國晶片大廠輝達違反「反壟斷法」等規定，將對輝達實施進一步調查，貝森特說，該項宣布時機不好。

川普今年四月一度對大陸產品徵收百分之一四五關稅，雙方談判後美國將關稅降至百分之卅，大陸則對美國產品徵收百分之十關稅。

美中這項關稅戰休兵期將於十一月到期。貝森特表示，美中雙方將繼續談判，「大約一個月後，將在另一個地點舉行會談」。

這次馬德里會談第一天談了六個多小時，第二天約五小時。貝森特計畫十七日隨川普一起前往倫敦進行國是訪問。