川普：周五和習近平通話 美財長強調就TikTok達框架協議

美國總統川普15日說，美中在馬德里的經貿會談「進展非常順利」，他將在19日和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森特說，美中這次會談已就TikTok問題達成框架協議。

川普在自家社群平台Truth Social上寫道，「我將在周五習近平主席通話，兩國關係依然十分堅固」，美中在西班牙會議「進展非常順利，很快就會有結果」。

美國財長貝森特對媒體表示，雙方已達成讓TikTok持續在美營運的框架協議，川普與習近平19日將通話敲定協議。貝森特說，「這個框架是讓TikTok變成所有權由美方控制」，但並未提供進一步細節。

川普與貝森特的談話，正值敲定TikTok協議最後期限前夕。該協議要求字節跳動出售TikTok的美國業務，否則就要停止在美營運。川普已多次延後期限，以便讓這個他歸功於在上屆選舉提升年輕選民對其支持度的熱門App，能繼續在美營運。

美國貿易代表葛里爾說，17日的最後期限有可能短暫延後，以便讓TikTok完成框架協議。川普說，TikTok是一家美國年輕人非常希望挽救的公司，「他們會非常高興！」

華府與北京高層本月互動進一步升溫，為川習二人在下月底於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上舉行面對面峰會的可能性鋪路。美國國務卿魯比歐和國防部長赫格塞斯，上周也已經和中國大陸的對口官員進行會談。

兩國目前已暫停對彼此施行最嚴厲的經濟保護措施，先前美國對中國大陸關稅最高曾達145%，最新的暫停期限將在11月中到期。葛里爾15日在馬德里接受媒體訪問時表示，11月期限屆滿時，最高關稅的暫停措施有可能再度延長，「若談判持續朝正面方向發展，我們當然願意考慮進一步行動。」

貝森特說，美中雙方也在本次會談討論在洗錢和打擊非法芬太尼交易的合作方式，未來幾天可能會有關於貿易和經濟政策另一輪會談。

另外，川普15日也在Truth Social上，呼籲美國企業停止公布季報，並說若企業改成每年公布兩次財報，將能節省經費，並讓高層得以專注於自身業務。