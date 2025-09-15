快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

印度美國官員將會面談貿易 盼緩解關稅爭端

中央社／ 孟買15日綜合外電報導

印度與美國試圖解決關稅爭端，根據印度媒體報導，兩國官員預計明天在印度首都新德里討論貿易問題。

法新社報導，印度是全球人口最多的國家，目前大多數輸美產品面臨美國高額關稅，至今尚未達成能減輕關稅負擔的貿易協議。

美國總統川普（Donald Trump）認為能源交易是俄羅斯對烏克蘭戰爭的重要收入來源，上月為了施壓俄國，決定把印度產品的關稅上調至50%，以懲罰印度持續購買俄羅斯石油，此舉也讓印美關係更加緊繃。

儘管如此，美印兩國領導人最近都強調，他們仍致力於持續協商。

根據「印度快報」（The Indian Express）報導，印度商工部官員阿加渥（Rajesh Agarwal）在今天的簡報會中表示，印美官員明天將碰面討論貿易問題。

新德里電視台（NDTV）指出，美國代表團成員包括南亞及中亞事務助理貿易代表林奇（BrendanLynch）。

報導並強調，這次討論只是最後舉行一輪完整談判的前置會議。

關稅 川普

延伸閱讀

日媒：中國人在美購屋 數量與價格均居外國人之冠

白俄羅斯與俄國聯合軍演 美軍官意外現身觀摩

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

相關新聞

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易...

英、美關稅協議是否勝過歐盟？這四類商品表明 勝負還不好說

美國總統川普的高關稅震驚全世界時，英國迅速與美國達成貿易協議，讓多數輸美產品關稅鎖定在10%，同時保護關鍵產業。隨著其他...

南韓投資美態度動搖？韓媒：不如吞關稅

南韓中央日報十五日報導，美國智庫經濟政策研究中心（ＣＥＰＲ）創辦人貝克指出，即使美國總統川普將對南韓輸美商品課徵的關稅從...

美中就TikTok達成框架 貝森特：為了轉換所有權

路透15日報導，美國財政部長貝森特當天說，美國和中國大陸已就短影音應用程式TikTok達成一項框架協議，作為當天結束的更...

貝森特：川習19日將對話 中美就TikTok達框架協議

中美結束在西班牙馬德里第二天的經貿會談，路透指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，談判重點聚焦Tik...

貝森特：美中就TikTok達成框架 川習19日將對話

路透和法新社15日報導，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾正離開西班牙馬德里的美中談判會場。貝森特說，已就短影音平台Ti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。