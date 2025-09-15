印度美國官員將會面談貿易 盼緩解關稅爭端
印度與美國試圖解決關稅爭端，根據印度媒體報導，兩國官員預計明天在印度首都新德里討論貿易問題。
法新社報導，印度是全球人口最多的國家，目前大多數輸美產品面臨美國高額關稅，至今尚未達成能減輕關稅負擔的貿易協議。
美國總統川普（Donald Trump）認為能源交易是俄羅斯對烏克蘭戰爭的重要收入來源，上月為了施壓俄國，決定把印度產品的關稅上調至50%，以懲罰印度持續購買俄羅斯石油，此舉也讓印美關係更加緊繃。
儘管如此，美印兩國領導人最近都強調，他們仍致力於持續協商。
根據「印度快報」（The Indian Express）報導，印度商工部官員阿加渥（Rajesh Agarwal）在今天的簡報會中表示，印美官員明天將碰面討論貿易問題。
新德里電視台（NDTV）指出，美國代表團成員包括南亞及中亞事務助理貿易代表林奇（BrendanLynch）。
報導並強調，這次討論只是最後舉行一輪完整談判的前置會議。
