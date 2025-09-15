美關稅談判卡關 南韓難達與日本相同協議原因一次看

韓國與美國就降低關稅展開的談判談判陷入停滯，原因在於一項規模達3500億美元的投資基金恐對外匯市場造成影響。而這項投資基金是韓國與美國總統川普7月達成協議的一部份。

以下是路透社整理，韓國難以達成與日本相同協議的原因。

●日本同意了美國什麼？

韓國官員主張，該投資基金大部分由貸款與擔保所組成，直接投資的部分有限。他們上週表示，無法接受與日本在本月拍板的5500億美元投資基金相同的條件。

日方同意美國選定投資專案後45天內撥款，並將投資產生的自由現金流均分，直到達到分配的額度，然後90%歸美國，僅10%歸日本。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日表示，不會對首爾做出彈性處置，他說，「日本已簽署協議。韓國只能選擇接受協議，或支付（調降前的）關稅。很明確」。

●韓國情況與日本有何不同？

韓國7月底宣布達成協議以來，市場參與者擔憂，投資基金所需的龐大美元需求將壓垮國內匯市，摜壓韓元匯價。

韓國自1990年代末金融危機時因資本外逃受重創後，一直嚴格管控外匯市場。去年雖開始逐步對外開放，但仍然沒有離岸韓元市場。

根據國際清算銀行（BIS）三年一度調查，2022年全球韓元日均交易額為1420億美元，日圓則達1.25兆美元。韓元僅占全球市占率2%，日圓則占17%。

●韓國特別憂心原因是什麼？

去年底，韓元兌美元匯價一度貶至15年低點，約1美元兌1476韓元，目前仍在1390左右。

市場人士指出，韓國國家年金每年海外投資就需要約 400億美元，已對匯市造成沉重壓力。花旗（Citi）估計，該投資基金將在2026至2028年間每年額外產生約 1000億美元需求。

韓國經濟規模遠小於日本。去年韓國經常帳順差為990 億美元，日本則近2000億美元。韓國央行8月外匯存底為4160億美元，日本則高達1.3兆美元。

●韓國如何設法降低衝擊？

韓國總統政策顧問金永範上週公開提到，尋求與美國建立貨幣互換機制的想法。他指出，日圓作為國際主要貨幣，加上日本與美國之間擁有無上限的貨幣互換機制，使東京處境更有利。

韓國企劃財政部長具潤哲上週表示，關稅磋商結束後將公布有關外匯的措施。而在韓國媒體披露，首爾當局已向美方提出貨幣互換相關請求後，具潤哲今天告訴路透社，他認為美國會「考慮」貨幣互換協議。

●哪些國家與美國有貨幣互換協議？

美國聯邦準備理事會（Fed）與加拿大、英國、日本、歐洲聯盟（EU）及瑞士的央行有常態性貨幣互換機制。

2020年3月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國聯準會曾與韓國央行及另外8個央行建立各600億美元的臨時貨幣互換機制。

這項貨幣互換協議於2021年12月到期後，美國聯準會提供韓國中央銀行一個600億美元的安全網，藉由回購協議，讓韓國央行可用持有的美國公債作為抵押借入美元。