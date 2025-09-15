美中就TikTok達成框架 貝森特：為了轉換所有權

路透15日報導，美國財政部長貝森特當天說，美國和中國大陸已就短影音應用程式TikTok達成一項框架協議，作為當天結束的更廣泛關稅和經濟政策會談一環。他說，該框架是為了「轉換到美國控制的所有權」，但他沒對此詳述。

美國貿易代表葛里爾說，原定17日的TikTok在美「不賣就禁」期限可能有短期延長，以便TikTok敲定前述框架協議。貝森特說，若無框架協議，就不會延長。

貝森特也說，雙方討論到合作打擊洗錢和遏制非法芬太尼貿易的方法。紐約時報報導，貝森特說，美中「大約一個月後」會在另一個地點舉行另一輪貿易和經濟政策問題會談。