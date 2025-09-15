貝森特：川習19日將對話 中美就TikTok達框架協議

中美結束在西班牙馬德里第二天的經貿會談，路透指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，談判重點聚焦TikTok所有權問題，美國已形成框架協議，若落實，TikTok可繼續在美國運營。他並透露，川普將於周五（19日）與大陸國家主席習近平通話，敲定具體細節。另，對大陸宣布對輝達（Nvidia）展開反壟斷調查，貝森特則稱「時機不好」。

路透引述貝森特指，談判重點是TikTok，而非貿易。他稱，美國總統川普（Donald Trump）19日與習近平通話時將敲定具體細節。美方已經有一個TikTok交易框架，不過未透露更多細節。報導稱，若協議達成，TikTok將可繼續在美國營運，此前該平台曾面臨在17日被迫停用的風險，除非轉為美國所有。

而美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則說，框架協議將轉變為由美國控制的所有權。「我們相信我們已經達成協議。只是需要得到領導人的批准」。貝森特補充，「如果沒有框架，是不會延長的」。值得注意的是，大陸國務院副總理何立峰則未對媒體發表任何講話即搭車離開。

此外，針對大陸國家市場監管總局15日宣布，經初步調查，輝達違反大陸「反壟斷法」等規定，將對輝達實施進一步調查，貝森特表示，該項宣布的「時機不好」，「我想我們會等回到美國再討論」。

同日稍早，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指，「美國與中國在歐洲的貿易會談進行的非常好！會談很快就會結束。我們還就一家『特定』公司（a certain company）』達成協議，美國的年輕人非常希望拯救這家公司。他們會很高興！」

他並透露，「我將在周五（19日）與習主席通話。（我們的）關係依然十分穩固！」以此暗示已就TikTok問題與中方達成協議。

美國曾表示，除非大陸在股權轉讓協議中放棄對降低關稅和技術限制的要求，否則將對這款熱門社群媒體應用程式實施禁令。貝森特還稱，雙方可能在未來幾天進行新一輪談判，討論貿易及經濟政策問題。他還指，雙方討論了在反洗錢以及打擊非法芬太尼貿易方面的合作方式。

香港《經濟日報》指出，TikTok在美國的「不賣就禁」寬限期將於17日屆滿，此前，路透指出，一名知情人士稱，川普政府預計再次延長寬限期，這將是他第4次批准美國聯邦執法部門暫緩執行「不賣就禁」法律。