貝森特：美中就TikTok達成框架 川習19日將對話

路透和法新社15日報導，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾正離開西班牙馬德里的美中談判會場。貝森特說，已就短影音平台TikTok的協議，與中國達成「框架」，未來幾周可能將舉行另一輪會談。他也說，美國總統川普19日將和中國大陸國家主席習近平對話，以「完成」該協議。

貝森特另說，對中國進口俄羅斯石油課徵的關稅曾在談判中提及，但不是核心重點。對中國國家市場監管總局15日宣布，經初步調查，輝達違反中國「反壟斷法」等規定，將對輝達實施進一步調查，貝森特說，該項宣布的時機不好。