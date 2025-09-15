英、美關稅協議是否勝過歐盟？這四類商品表明 勝負還不好說

美國總統川普的高關稅震驚全世界時，英國迅速與美國達成貿易協議，讓多數輸美產品關稅鎖定在10%，同時保護關鍵產業。隨著其他協議紛紛出爐，特別是歐盟多數商品面臨15%關稅，英國的快速行動更顯得深謀遠慮。但若深究這些協議，則會發現其中的貿易算計更為複雜。

歐盟與美國的貿易協議，包含15%的全面關稅，但原本適用更高稅率的商品則除外。相對地，英國的10%關稅，則是「疊加」在大部分其他關稅上。若詳加檢視威士忌、服裝、汽車以及起司四種商品面臨的關稅，則會發現：要斷言兩者協議孰優孰劣，是件棘手的事。

廣受歡迎的荷蘭高達起司（Gouda），適用歐盟的15%關稅。但英國的切達起司（Cheddar），則會在既存關稅上，疊加10%關稅，所以該產品出口至美國時，可能面對高達22%關稅。

這也適用於服裝。歐盟男裝棉質襯衫的關稅是19.7%，但美國對歐盟的15%關稅，僅適用於原先稅率低於15%的產品，所以義大利襯衫的稅率，將會維持在19.7%。但英國襯衫會被額外加徵10%關稅，累計稅率升至29.7%。

威士忌則十分耐人尋味。因為其中一項最受歡迎的品類，即愛爾蘭威士忌，就面臨兩種關稅稅率，取決於其來自愛爾蘭共和國（為歐盟成員國）或是北愛爾蘭（屬於英國）。愛爾蘭和北愛的酒類，原本都是零關稅。現在愛爾蘭酒品，將面對15%稅率，北愛爾蘭的威士忌稅率則是10%。英國政府官員正致力在本周川普到訪期間，降低威士忌的關稅。

美國是英國及歐盟汽車製造業者的關鍵市場。在新的關稅協議下，每年英國輸美的前10萬輛車，將適用10%關稅。這讓英國汽車業者的成長空間所剩無幾，因為超出此額度，關稅將攀升至27.5%，即美國今年對全世界汽車加徵的關稅稅率。但歐盟汽車則面對15%稅率，沒有額度上限，但歐洲人仍在等待稅率調降生效。