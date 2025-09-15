川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易會議，至今進展非常順利！

川普也寫道，前述會議不久就會結束，美中的與談代表也就美國年輕人非常想保留、挽救的「某家」公司達成1項協議，年輕人會為此很高興。

川普還在前述發文中提到，自己本周五（19日）將和中國國家主席習近平通話，美中關係依然極為強健！

川普雖賣關子，未明言是哪家公司，但應是指中國大陸抖音海外版TikTok在美國的所有權。