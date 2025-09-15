快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普14日在白宮南草坪。美聯社
美國總統川普14日在白宮南草坪。美聯社

對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易會議，至今進展非常順利！

川普也寫道，前述會議不久就會結束，美中的與談代表也就美國年輕人非常想保留、挽救的「某家」公司達成1項協議，年輕人會為此很高興。

川普還在前述發文中提到，自己本周五（19日）將和中國國家主席習近平通話，美中關係依然極為強健！

川普雖賣關子，未明言是哪家公司，但應是指中國大陸抖音海外版TikTok在美國的所有權。

關稅 川普 習近平

延伸閱讀

中國邀川普訪中會習近平？ 中方避答指無訊息可提供

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

解放軍再有4將領落馬 學者：習近平陷「帝王的困境」

相關新聞

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易...

川普關稅讓跨大西洋威士忌廠團結一心 關鍵在這個環節

紐約時報報導，川普政府對蘇格蘭威士忌加徵關稅，並未替美國威士忌製造商創造競爭優勢，因為大西洋兩岸的威士忌產業關係密切，關...

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

美學者批台灣搞壞美中關係！籲川普與陸達成協議 撤走駐台教官和武器

紐約時報15日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）文章指出，美中關係因台灣問...

關稅衝擊還沒來 進口商品漲聲響起…巴西咖啡豆飆漲21%

川普總統在4月宣布「解放日」關稅後，美國企業爭相囤積其業務所需的進口商品和零件，或是選擇自行承擔關稅，加上美國與各國談判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。