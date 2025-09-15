川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話
對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易會議，至今進展非常順利！
川普也寫道，前述會議不久就會結束，美中的與談代表也就美國年輕人非常想保留、挽救的「某家」公司達成1項協議，年輕人會為此很高興。
川普還在前述發文中提到，自己本周五（19日）將和中國國家主席習近平通話，美中關係依然極為強健！
川普雖賣關子，未明言是哪家公司，但應是指中國大陸抖音海外版TikTok在美國的所有權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言