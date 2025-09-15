川普關稅讓跨大西洋威士忌廠團結一心 關鍵在這個環節
紐約時報報導，川普政府對蘇格蘭威士忌加徵關稅，並未替美國威士忌製造商創造競爭優勢，因為大西洋兩岸的威士忌產業關係密切，關稅恐造成雙輸局面。
蘇格蘭威士忌業者每年出口九成產品，美國是最大市場。根據美國蒸餾酒協會，若美國對英國產品輸美加徵的10%關稅不變，美國將喪失3,300個工作機會，當地餐旅業也將損失3億美元。該協會主席史旺格說，「這將衝擊經銷商、零售商和調酒師，最終影響消費者」。
最能展現威士忌產業緊密相連特質之處，在於用來熟成威士忌酒的木桶。波本威士忌必須用美國橡木桶熟成，而用畢的木桶會運到蘇格蘭，用來熟成蘇格蘭威士忌。
根據蘇格蘭威士忌協會，蘇格蘭酒廠每年購買約3億美元的舊波本橡木桶。這對美國酒廠而言是重要貿易項目，因為與其花錢銷毀這些木桶，不如出售賺錢。
過去30年來，進口美國的烈酒多數免關稅。但蘇格蘭和愛爾蘭威士忌在2019年遭徵25%關稅，原因是美國以此報復和歐盟間，針對空巴和波音公司補助而產生的長期糾紛。
蘇格蘭首席部長史溫尼（John Swinney）7月和川普會面後說，「有機會」爭取到蘇格蘭威士忌的關稅豁免。他上周赴白宮再會川普，並向美國會議員遊說，表示「正進入協商關鍵期」，「有很大的機會」能降低關稅。
