美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特15日在西班牙馬德里受訪。路透
美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說，美國接近與中方就短影音平台TikTok達成協議。他也說，若未就TikTok達成協議，也不會影響美中關係；兩國關係「非常好」，正處於最高層級。

貝森特並說，雙方在技術細節上已有很好進展，但在其他議題上達成協議將具挑戰性，中方對口官員帶來非常咄咄逼人的要求，「我們會看看我們目前是否能達到目標。我們不會願意為了一個社群媒體APP犧牲國家安全」。

貝森特也說，延長TikTok與母公司的分拆期限，將很大程度取決於15日會談如何進展。

與貝森特一同受訪的美國貿易代表葛里爾說，儘管TikTok問題解決，此事可能取決於在其他議題達成協議；中方將眾多議題，視為潛在TikTok協議不可或缺的部分，無論是關稅或這幾年採取的其他措施，但美國不能為了試圖解決TikTok問題，就這麼撤銷過去一切措施。

美國去年通過法律原本要求TikTok的中國的母公司「字節跳動」最晚1月19日前出售TikTok在美資產，否則必須停止在美營運，但川普1月20日回任後已3度延長該項「不賣就禁」禁令的寬限期，目前期限到17日。路透14日已引述消息人士指出，川普政府預計又一次延期。

