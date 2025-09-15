華爾街日報：美中西班牙會談背後 北京力促川普訪中

美中西班牙貿易會談已開始，華爾街日報今天報導，近2個月來中國外交官一直積極遊說美國總統川普訪中，而西班牙會談將揭示中方是否準備在貿易與TikTok問題上讓步，還是繼續運用微妙策略，以盡可能少的代價來促成川普訪中。

報導引述知情人士透露，美國政府官員正考慮將10月下旬在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC），作為川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平可能的會晤場所，但北京方面則暗示更傾向於在中國舉行雙邊峰會。

知情人士說，如果川普訪中，將為習近平帶來一場重大的外交勝利；而川習會在中國舉行，中方官員也能更好地策劃，避免習近平遭遇類似烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮被川普公開訓斥的尷尬局面。

知情人士稱，作為川普訪中的交換條件，美國政府提出明確要求，就是中方須在貿易、TikTok等各項問題上作出確實讓步，給予「可交付成果」。

報導表示，目前北京正採取其應對美國的慣用策略，就是進行曠日持久的談判，但幾乎不作出任何實質性讓步。這包括中國迄未回應川普要求大幅增加進口美國大豆；除非白宮取消對中國加徵與芬太尼相關的20%關稅，否則中國不會在打擊製造芬太尼的化學品流入美國問題上採取行動。

對川普政府而言，TikTok問題現是試金石。如果北京在TikTok控制權出售問題上表現出任何靈活態度，都將表明中方願意為促成川普訪中而作出必要讓步。

但如果中國一直拖延，就有可能讓美方感到挫敗，甚至導致中國希望促成的川普訪問告吹。

知情人士稱，中方將派國務院總理李強出席9月稍晚舉行的聯合國大會，希望李強能與美國政府高級官員會面，爭取促成川普訪中。

知情人士透露，預計李強將釋放訊號，如果川普今年訪問中國，習近平將對2026年赴美出席20國集團（G20）高峰會議持開放態度。